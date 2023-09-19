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Янг Бойз – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
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Швейцарское-немецкое противостояние

Янг Бойз – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

UEFA.com DE

UA-Футбол
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На "Штадион Ванкдорф" в Берн приехал немецкий "РБ Лейпциг". Команды подходят к очной встрече в хороших кондициях и в отличном настроении.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 19 сентября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 3.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Янг Бойз" – "РБ Лейпциг"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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В статье: Лига чемпионов Янг Бойз (Берн) РБ Лейпциг смотреть футбол онлайн
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