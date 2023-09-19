Янг Бойз – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

На "Штадион Ванкдорф" в Берн приехал немецкий "РБ Лейпциг". Команды подходят к очной встрече в хороших кондициях и в отличном настроении.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 19 сентября.

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