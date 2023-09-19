Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С украинскими флагами. Как болельщики встречают Шахтер на арене в Гамбурге
Немного об атмосфере перед матчем
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
Считанные минуты остались до старта матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Порту". Своих соперников дончане будут принимать на "Фолькспаркштадионе" в городе Гамбург.
Вашему вниманию – живые фото со стадиона, сделанные перед поединком:
Фотогалерея
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер – Порту. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19.09.2023
- Герой против Шахтера закончил на футбольных задворках, а затем стал рэпером. История падения Джексона Мартинеса
- Барселона – Антверпен. Анонс и прогноз матча 1-го тура группового этапа ЛЧ на 19.09.2023
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
Новости по теме
- 00:02 Зарубежные Сержиу Консейсау: Не стоит недооценивать Шахтер. Они очень мотивированы
- 23:06 Зарубежные "Толкового форварда нет, лидера нет, защита дырявая", - Сабо предсказывает провал Шахтеру в матче с Порту
- 22:36 Зарубежные Пепе об игре с Шахтером: Я живу футболом. Для меня каждый матч – словно первый
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн