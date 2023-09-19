С украинскими флагами. Как болельщики встречают Шахтер на арене в Гамбурге

Считанные минуты остались до старта матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Порту". Своих соперников дончане будут принимать на "Фолькспаркштадионе" в городе Гамбург.

Вашему вниманию – живые фото со стадиона, сделанные перед поединком:

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