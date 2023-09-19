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С украинскими флагами. Как болельщики встречают Шахтер на арене в Гамбурге

Лига Чемпионов
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Немного об атмосфере перед матчем

С украинскими флагами. Как болельщики встречают Шахтер на арене в Гамбурге

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Считанные минуты остались до старта матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Порту". Своих соперников дончане будут принимать на "Фолькспаркштадионе" в городе Гамбург.

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Вашему вниманию – живые фото со стадиона, сделанные перед поединком:

Фотогалерея

С украинскими флагами. Как болельщики встречают Шахтер на арене в Гамбурге - фото 1С украинскими флагами. Как болельщики встречают Шахтер на арене в Гамбурге - фото 2С украинскими флагами. Как болельщики встречают Шахтер на арене в Гамбурге - фото 3С украинскими флагами. Как болельщики встречают Шахтер на арене в Гамбурге - фото 4С украинскими флагами. Как болельщики встречают Шахтер на арене в Гамбурге - фото 5С украинскими флагами. Как болельщики встречают Шахтер на арене в Гамбурге - фото 6
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В статье: Шахтер (Донецк) Порту
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