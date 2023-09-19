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Шахтер дважды пропускает и один раз забивает в матче с Порту за первые 15 минут. ВИДЕО

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Шахтер дважды пропускает и один раз забивает в матче с Порту за первые 15 минут. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Порту" вышел вперед в матче с "Шахтером" на 8-ой минуте, быстро отыгрался, но уже к 15-ой проигрывает в 1 мяч. Отличились Кевин Келси и дважды Галену.

Из-за пределов штрафной пробил игрок "Порту" и забил. Вратарю не удалось спасти команду.

8' Галену – 0:1.

Ефим Конопля отдал точную передачу на нападающего, а Кевин Келси переиграл вратаря ударом головой с близкого расстояния.

13' Кевин Келси – 1:1.

Ошибка защитников привела к быстрому ответному мячу португальцев.

15' Галену – 1:2.

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