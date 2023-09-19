Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Мадрид - Унион Берлин. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
"Реал Мадрид" - "Унион Берлин": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.09.2023 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Castillo/Real Madrid
"Реал" после пяти кряду побед в Примере стартует в Лиге чемпионов матчем против дебютанта турнира. Конечно, от "Сливочных" ждут только победы.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Помешать фавориту могут травмы - вне игры не только Куртуа и Милитао, но также Винисуис и со вчерашнего дня Дани Карвахаль. Все это вынудит Карло Анчелотти выпускать неоптимальный состав, хотя "Реал" - в любом случае "Реал".
А вот что такое "Унион"? У него два поражения кряду в Бундеслиге и совсем нету опыта матчей на таких стадионах и против такого рода соперников.
Не дрогнут ли колени у немцев - увидим 20 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало трансляции - в 19:45 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Шахтер - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Суркис: Мы заплатили деньги за Лонвейка, а после первой пролетевшей ракеты он сказал, что оставаться не хочет
- ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19.09.2023
- Немецкий дебют. Шахтер – Порту. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.09.23
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО