Реал Мадрид - Унион Берлин. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Реал" после пяти кряду побед в Примере стартует в Лиге чемпионов матчем против дебютанта турнира. Конечно, от "Сливочных" ждут только победы.

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Помешать фавориту могут травмы - вне игры не только Куртуа и Милитао, но также Винисуис и со вчерашнего дня Дани Карвахаль. Все это вынудит Карло Анчелотти выпускать неоптимальный состав, хотя "Реал" - в любом случае "Реал".

А вот что такое "Унион"? У него два поражения кряду в Бундеслиге и совсем нету опыта матчей на таких стадионах и против такого рода соперников.

Не дрогнут ли колени у немцев - увидим 20 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало трансляции - в 19:45 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги чемпіонів Реал Мадрид - Уніон Берлін Смотреть трансляцию

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