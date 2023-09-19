ЛЧ. Фейеноорд - Селтик 2:0. Два удаления, нереализованный пенальти и два отмененных гола

Во вторник вечером в рамках первого тура Лиги чемпионов в группе Е сошлись в противостоянии представители североевропейского футбола. В Роттердаме на стадионе "Де Кейп" чемпион Нидерландов "Фейеноорд" принимал победителя шотландской премьер-лиги "Селтик". Этот матч особенный тем, что единственная предыдущая встреча роттердамского клуба с "Селтиком" состоялась в финале Кубка европейских чемпионов 1970 года. Тогда "Фейеноорд" выиграл 2:1 и стал первой нидерландской командой, которая подняла самый престижный трофей континента.

Главная звезда "Фейеноорда" Хименес, автор 6 голов в 5 матчах Эредивизии, пропускал матч из-за отбывания дисквалификации, японец Уэда, который мог заменить мексиканца, травмировался в матче за сборную, что добавило головной боли наставнику роттердамцев Арне Слоту, поэтому на острие атаки появился левый вингер Игор Пайшан.

Команды, которые в родных чемпионатах играют в атакующий футбол и много забивают, начали матч так же активно, но без явной остроты у ворот, первые двадцать минут игра была довольно равной, единственный удар в створ ворот за это время нанесли гости. Постоянное желание продвигать мяч вперед и разворачивать быстрые контратаки воплощалось в большой брак в передачах для обеих команд.

Под окончание первого тайма "Фейеноорд" стал проявлять больше активности у ворот Джо Харта, уже на второй добавленной, к первому тайму, минуте хозяева заработали право на опасный штрафной, который взялся пробивать Келвин Стенг и забил великолепный гол сильным ударом низом с отскоком перед воротами. При счете 1:0 команды ушли на перерыв.

На 63-й минуте защитник "Селтика" Легербильке сфолил в собственной штрафной площадке против Пайшана, получил желтую карточку, которая стала уже второй для него в этой встрече, и увидел перед собой "красный свет", арбитр указал на 11-метровый, который вызвался пробивать сам пострадавший, однако увеличить преимущество хозяева не смогли, прекрасно сыграл голкипер Джо Харт.

Далее страсти только накипали, на 68 минуте Хольм, который только вышел на замену и успел отыграть всего 10 минут, сыграл жестко прямой ногой в подкате, за что сразу увидел перед собой красную карточку и оставил шотландцев вдевятером. Через несколько минут хозяева забили, однако арбитр отменил гол из-за офсайда.

Удвоить преимущество, играя в большинстве, "Фейенорд" смог уже на 75 минуте, отличился Джаханбахш, который только что вышел на замену.

Хозяева останавливаться не собирались, продолжая давить на обескровленного соперника, забить смогли и в третий раз, но снова гол был отменен из-за офсайда. "Фейеноорд" одерживает уверенную победу над "Селтиком" и может с оптимизмом смотреть в будещее.

Лига чемпионов. Первый тур. 19.09.2023

Роттердам. "Де Кейп"

Арбитр в поле - Ирфан Пелжто (Босния и Герцеговина)

"Фейеноорд" Нидерланды 2:0 "Селтик" Шотландия

Голы: Стенгс 45+2, Джаханбахш 76

"Фейенорд": Велленройтер - Геертрейда, Траунер, Ганцко, Гартман - Тимбер (Зерруки 73), Виффер, Стенгс, - Иванушец - Минте (Лингр 67), Пайшан (Джаханбахш 67)

"Селтик": Харт - Джонстон, Лагербильке, Скейлс, Тейлор - О'Райли (Бернарду 82), Макгрегор, Хатате (Хольм 58), - Пальма (Джун 58), Фурухаси (Ивата 67), Маэда (Хонг-Гю 82)

Предупреждение: Лагербильке 31, Макгрегор 36, Тимбер 56, Лагербильке 63 (вторая желтая, удаление), Хольм 68 (прямая красная)