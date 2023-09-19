ЛЧ. Барселона - Антверпен 5:0. За Шахтер уже страшновато

"Барселона" после 5:0 с "Бетисом" в Ла Лиге отгрузила столько же "Антверпену" в ЛЧ. Звери!

Матч получился таким, что мы вообще ничего не узнали о бельгийцах. Какие их сильные стороны? Как играет эта команда? "Барса" не позволила "Антверпену" это показать.

Уже на 22-й минуте счет был 3:0 в пользу каталонцев, что превратило остальные 70 минут в мусорное время.

Жоау Феликс, как и против "Бетиса", потащил команду за собой. Его четкий удар низом открыл счет, а уже через 8 минут португалец идеально нашел на дальней штанге Левандовского.

35 - At 35 years and 29 days, Robert Lewandowski ???????? has become the oldest player to score for @FCBarcelona in the @ChampionsLeague, surpassing Gerard Piqué against Dynamo Kyiv in 2021 (34 years and 260 days).



Longevity. pic.twitter.com/lt2cGa4nvR — OptaJose (@OptaJose) September 19, 2023

Дальше был автогол Батая после навеса Рафиньи - и на некоторое время "Барса" успокоилась. Но не до конца.

Во втором тайме вышли новые люди, и аппетит снова проснулся. Гави утолил его, вколотив мяч под перекладину в затяжной, многослойной атаке, а дальше Феликс еще и дубль оформил, замкнув навес, как заправский форвард.

Вообще то, как выглядят Феликс и Канселу наталкивает на мысль, что "Барса" сорвала джек-пот, подписав эту пару бесплатно. Оба игрока кайфуют от атакующего, техничного футбола Хави, и на адаптацию не потратили ни дня.

3 - João Félix is only the second player to be involved in three goals (2 goals and 1 assist) in his debut for @FCBarcelona in @ChampionsLeague since at least 2003/04, after Robert Lewandowski in 2022 (3 goals v Viktoria Plzen).



Focused. pic.twitter.com/Er25e7F4jJ — OptaJose (@OptaJose) September 19, 2023

Впрочем, и остальных каталонцев надо хвалить - даже тер Штегена, который в концовке совершил фирменный двойной сэйв.

Напомним, с этой "Барсой" в группе также "Шахтер" и "Порту", и, если честно, то за "Горняков" страшно. Сдержать этих каталонцев им не под силу, да и кому под силу? Впрочем, и хорошая новость тоже есть - "Антверпен" слаб, а значит, есть хотя бы за третье место можно побороться.

1-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Антверпен" - 5:0

Голы: Феликс, 11, 66, Левандовский, 19, Батай, 22 (автогол), Гави, 54

"Барселона": тер Штеген - Канселу (Роберто, 76), Кунде, Кристенсен, Бальде - Гюндоган, де Йонг (Ромеу, 58), Гави (Фермин Лопес, 58) - Рафинья (Ферран Торрес, 68), Левандовский, Феликс (Ямаль, 68)

"Антверпен": Бютез - Батай (Керк, 74), Альдервейрельд, Кулибали, Вейндал - Вермеерен, Кейта - Муйя (Валенсия, 83), Эккеленкамп (Юсуф, 61), Баликвиша (де Лает, 61) - Янссен (Иленихена, 60)

Предупреждение: Гави, 36