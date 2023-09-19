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ЛЧ. Барселона - Антверпен 5:0. За Шахтер уже страшновато

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Каталонцы на шикарном ходу

ЛЧ. Барселона - Антверпен 5:0. За Шахтер уже страшновато

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после 5:0 с "Бетисом" в Ла Лиге отгрузила столько же "Антверпену" в ЛЧ. Звери!

Матч получился таким, что мы вообще ничего не узнали о бельгийцах. Какие их сильные стороны? Как играет эта команда? "Барса" не позволила "Антверпену" это показать.

Уже на 22-й минуте счет был 3:0 в пользу каталонцев, что превратило остальные 70 минут в мусорное время.

Жоау Феликс, как и против "Бетиса", потащил команду за собой. Его четкий удар низом открыл счет, а уже через 8 минут португалец идеально нашел на дальней штанге Левандовского.

Дальше был автогол Батая после навеса Рафиньи - и на некоторое время "Барса" успокоилась. Но не до конца.

Во втором тайме вышли новые люди, и аппетит снова проснулся. Гави утолил его, вколотив мяч под перекладину в затяжной, многослойной атаке, а дальше Феликс еще и дубль оформил, замкнув навес, как заправский форвард.

Вообще то, как выглядят Феликс и Канселу наталкивает на мысль, что "Барса" сорвала джек-пот, подписав эту пару бесплатно. Оба игрока кайфуют от атакующего, техничного футбола Хави, и на адаптацию не потратили ни дня.

Впрочем, и остальных каталонцев надо хвалить - даже тер Штегена, который в концовке совершил фирменный двойной сэйв.

Напомним, с этой "Барсой" в группе также "Шахтер" и "Порту", и, если честно, то за "Горняков" страшно. Сдержать этих каталонцев им не под силу, да и кому под силу? Впрочем, и хорошая новость тоже есть - "Антверпен" слаб, а значит, есть хотя бы за третье место можно побороться.

1-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Антверпен" - 5:0

Голы: Феликс, 11, 66, Левандовский, 19, Батай, 22 (автогол), Гави, 54

"Барселона": тер Штеген - Канселу (Роберто, 76), Кунде, Кристенсен, Бальде - Гюндоган, де Йонг (Ромеу, 58), Гави (Фермин Лопес, 58) - Рафинья (Ферран Торрес, 68), Левандовский, Феликс (Ямаль, 68)

"Антверпен": Бютез - Батай (Керк, 74), Альдервейрельд, Кулибали, Вейндал - Вермеерен, Кейта - Муйя (Валенсия, 83), Эккеленкамп (Юсуф, 61), Баликвиша (де Лает, 61) - Янссен (Иленихена, 60)

Предупреждение: Гави, 36

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В статье: Барселона Антверпен
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Комментарии (16)
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Бapceлиниyc
20.09.2023 в 00:55
Мадри@аси заздрять. Барса таких двух коників породистих відхопила задарма.
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0
0
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Бapceлиниyc
20.09.2023 в 00:37
Включил, уже было 3-0, немного посмотрел и стало неинтересно, Антверпен никакой, борьбы нет, интриги нет. Смотреть дальше тренировку Барсы, как-то уже не хотелось и я пошёл варить сардельки. Всех, кто за Барсу с победой! А Феликс да, оделся в Барсу, как влитой. Он не только пришёлся ко двору, но и может стать его королём свергнув с трона Роберта Великого.
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+1
0
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Campеón
20.09.2023 в 00:36
з топ-клубом рахунок буде протилежний але на все свій час можна й почекати
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0
-2
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Бapceлиниyc
20.09.2023 в 00:41
А на тобі мінус, собака дика.
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+1
0
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Бapceлиниyc
20.09.2023 в 00:44
Господа, смотрите, сейчас у меня пропадёт аватарка.
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0
0
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Бapceлиниyc
20.09.2023 в 01:00
Витёк, ну шо ты тормозишь, делай вещи, публика ждёт.
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.09.2023 в 00:34
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
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+1
0
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Бapceлиниyc
20.09.2023 в 00:51
5 по 100
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0
0
Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.09.2023 в 00:26
Мне понравилось, как судьба в очередной просто посмеялась над глупыми прогнозистами из лагеря маргариновых извращенцев. Некий шлемазл по кличке ода сказал в анонсе - "Антверпен" не "Бетис"... Получается, любой другой счет этого матча, формально подтверждал бы слова глупого шлемазла оды... Ну да, три дня назад было 5-0, а сегодня...." Ха-ха-ха... А сегодня тоже 5-0... Даже здесь, в этом своем бестолковом прогнозе, ода опозорился... Ну ладно... Слишком много внимания детям... Поздравления всем, кто за Барсу с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Пока не ясно, с какого места, но простой арифметический анализ говорит за то, что с ШД будут набраны 6 очков, а это уже 9... А в Антверпене уж точно 6-0 не проиграют...Кстати, накануне матча бельгийская пресса паниковала. Заголовки местной прессы после игры с Бетисом были примерно такого содержания - "Что-то не вовремя Барса поймала свою игру и набирает темп"...Последний матч в группе для Барсы, в Антверпене. Это будет 13 декабря. Понятное дело, к тому моменту все будет решено и Хави может привезти в Бельгию молодняк. Но с другой стороны, я читал исп. прессу и там пишут, что Барса заинтересована взять все 6 побед в группе, чтоб заработать максимальные премиальные. Поэтому, есть смысл ехать на футбол в Антверпен. Который от меня в 30 минутах езды машиной... А вот Реал, скорей всего, завтра проиграет. И, если это случится, на 80% можно гарантировать, что они не выйдут из группы... Хотя, пенсионеры, типа Модрича и Крооса, которым Анчелотти не давал полные игровые минуты с начала чемпионата, ещё смогут потрусить песком. Ну и фактор арбитров не будем исключать. В двух последних розыгрышах ЛЧ Реал выходил из своих групп исключительно из-за помощи арбитров.
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denis_m
20.09.2023 в 00:23
Шо писати?Тут без шансів)
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Spokoyno (Київ)
20.09.2023 в 00:06
Перши хвилини гості добре забігали і здавалося, що у Барселони можуть бути проблеми Але господарі швидко довели хто господар в групі. А також мій прогноз про погром Фелікс знову показав, що стиль блаугранос його. Так і треба продовжувати сеньор Жуан А Шахтар... не жаль виглядає без шансів, утім що поробиш, з таким підбором футболістів та логістикою
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.09.2023 в 00:14
Шахтар за третє місце побореться!
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Spokoyno (Київ)
20.09.2023 в 00:40
Авжеж "побореться" і так без перемог Шахтаря провальний сезон перетвориться на катастрофічний! А от чи вистачить "командного ЛЧ досвіду" проти азарту новачка, що має можливість грати на своєму стадіоні, а проблем з переїздами НЕ має... подивимося.
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Mexxxxx (Просяная)
19.09.2023 в 23:58
А до цього були впевнені, що з Барсою будемо тягатися на рівних?
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Michael-K (Івано-Франківськ)
19.09.2023 в 23:53
Два останні матчі 10 забитих- не погана результативність! Шкода тільки, що Ямал не забив, а так хороший початок в ЛЧ. З перемогою, барселонці!
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Бapceлиниyc
20.09.2023 в 00:23
Да здравствует Барселона!
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