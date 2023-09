ЛЧ. Барселона - Антверпен 5:0. За Шахтер уже страшновато

"Барселона" после 5:0 с "Бетисом" в Ла Лиге отгрузила столько же "Антверпену" в ЛЧ. Звери!

Матч получился таким, что мы вообще ничего не узнали о бельгийцах. Какие их сильные стороны? Как играет эта команда? "Барса" не позволила "Антверпену" это показать.

Уже на 22-й минуте счет был 3:0 в пользу каталонцев, что превратило остальные 70 минут в мусорное время.

Жоау Феликс, как и против "Бетиса", потащил команду за собой. Его четкий удар низом открыл счет, а уже через 8 минут португалец идеально нашел на дальней штанге Левандовского.

35 - At 35 years and 29 days, Robert Lewandowski ???????? has become the oldest player to score for @FCBarcelona in the @ChampionsLeague , surpassing Gerard Piqué against Dynamo Kyiv in 2021 (34 years and 260 days). Longevity. pic.twitter.com/lt2cGa4nvR

Дальше был автогол Батая после навеса Рафиньи - и на некоторое время "Барса" успокоилась. Но не до конца.

Во втором тайме вышли новые люди, и аппетит снова проснулся. Гави утолил его, вколотив мяч под перекладину в затяжной, многослойной атаке, а дальше Феликс еще и дубль оформил, замкнув навес, как заправский форвард.

Вообще то, как выглядят Феликс и Канселу наталкивает на мысль, что "Барса" сорвала джек-пот, подписав эту пару бесплатно. Оба игрока кайфуют от атакующего, техничного футбола Хави, и на адаптацию не потратили ни дня.

3 - João Félix is only the second player to be involved in three goals (2 goals and 1 assist) in his debut for @FCBarcelona in @ChampionsLeague since at least 2003/04, after Robert Lewandowski in 2022 (3 goals v Viktoria Plzen).



Focused. pic.twitter.com/Er25e7F4jJ