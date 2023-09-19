ПСЖ – Боруссия 2:0. Дорога с односторонним движением

Лига Чемпионов. Группа F, 1-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Боруссия Д 2:0

Голы: Мбаппе 49 (п), Хакими 58

"Пари Сен-Жермен" комфортно переиграл "Боруссию" в первом туре группы смерти. Оборонительный план Эдина Терзича дал трещину в дебюте второй половины, после чего фаворит легко довёл игру до победы. Этот результат позволил чемпионам Франции захватить лидерство в группе смерти на фоне нулей на "Сан-Сиро" в матче "Милана" и "Ньюкасла".

"Боруссия" приехала на "Парк де Пренс" с чёткой целью не пропустить. Вместо форварда Себастьяна Аллера Терзич выставил ещё одного оборонца Никласа Зюле, а роли латералей достались Вольфу и Рюэрсону. Центр поля при этом был стандартный – Брандт, Джан, Забитцер. Низкий оборонительный блок 5-3-2 со ставкой на редкие выпады для быстрых Адейеми и Малена. На бумаге всё предельно ясно, но на деле ничего не работало.

Два быстрых форварда потерялись без поддержки грозного Аллера. Без столба единственной возможностью выйти в атаку была быстрая игра в пас. Но качественный контрпрессинг хозяев впридачу к посредственному билд-апу Дортмунда обрекли гостей на глухую оборону. Плюс Брандта закрыли намертво. При полном отсутствии контригры вопрос был лишь в том, сумеет ли Париж сегодня открыть счёт.

В первом тайме гостям удалось удержать нули на табло. ПСЖ традиционно для команд Энрике захватил мяч и методично проверял оборонительный блок соперника. Хозяева солидно поддавливали, но моментов до перерыва было мало. Единственный чистый голевой момент был у Витиньи, пробившего в штангу после комбинации с Хакими.

Португальский хавбек ПСЖ сегодня действовал по всему фронту и имел расширенный список полномочий – на левом краю давал ширину, позволяя Мбаппе подниматься выше вторым форвардом, перегружал правый край комбинациями с Дембеле и Хакими, а также компенсировал отсутствие разыгрывающего опорника, начиная атаки из глубины и позволяя Угарте сосредоточится на функциях волнореза. Со всеми поставленными задачами Витинья справился.

В то время как Мбаппе был под плотной опекой, вся острота до первого гола шла с правого края. Дембеле традиционно разрывал в изоляциях у бровки, открывая пространство для забегов Хакими в полуфланг. Эти смещения марокканца в центр не только стабильно обостряли игру, но и позволили на корне рубить контратаки гостей. Упомянутый момент Витиньи с ударом в каркас пришёл как раз после такого манёвра.

Вторая половина началась для ПСЖ лучшим образом из возможных – ранним голом. Дембеле разорвал оппонента один в один, разыграл стенку с Хакими и прострелил на Мбаппе, после удара которого мяч попал в руку Зюле. 11-метровый уверенно исполнил Мбаппе. 1:0. Ещё через 10 минут Витинья и Хакими разыграли шикарную комбинацию: португалец сыграл пяткой, затем дуэт разыграл стенку в чужой штрафной, и закончилось дело хладнокровным финишингом Ашрафа после гроссмейстерской паузы. 2:0. Игра была сделана.

Дортмунд в оставшиеся полчаса попытался перестроиться на традиционные 4-2-3-1 с высоким прессингом, но у них ничего не получилось. Таргетмен Фюллькруг потерялся на поле, как и Марко Ройс. Агрессия гостей лишь открыла зоны для Мбаппе и компании. Сам Килиан упустил две шикарные возможности в контратаках, дважды пробив мимо ворот. Также до разгрома дело мог довести Рамуш, но его гол был отменён из-за минимального офсайда.

2:0. Без Джуда Беллингема Эдин Терзич не смог обеспечить фирменный дортмундский транзит в атаку, который ещё год назад мог остановить даже команды уровня "Манчестер Сити". Нынешний же Дортмунд не в состоянии нащупать контригру против топ-команд, а значит и конкурировать на таком уровне.

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес (Данилу, 88) – Заир-Эмери, Угарте, Витинья (Ли Кан Ин, 80) – Дембеле, Коло Муани (Рамуш, 80), Мбаппе

Боруссия Д: Кобель – Зюле, Хуммельс, Шлоттербек – Вольф (Бенсебаини, 78), Брандт (Ройс, 62), Джан (Байно-Гиттенс, 76), Забитцер (Нмеча, 14), Рюэрсон – Мален (Фюллькруг, 62), Адейеми

Предупреждения: Шлоттербек 66, Джан 67, Рюэрсон 90