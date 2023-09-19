ЛЧ. Лацио - Атлетико 1:1. Вратарь спасает. В атаке

Лига Чемпионов. Группа Е. Первый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Атлетико" 1:1

Гол: Проведель 90+5 - Барриос 29

"Лацио": Проведель, Марушич, Патрик, А. Романьоли, Лука Пеллегрини (Лаццари 38), Весино (Катальди 77), Луис Альберто, Камада (Гендузи 62), Фелипе Андерсон (Исаксен 62), Иммобиле, Дзакканьи (Педро 77)

"Атлетико": Облак, Савич, Витсель (Корреа 75), Эрмосо, Молина, М. Льоренте, Барриос (Хименес 46), Сауль, Лино (Рикельме 79), Гризманн, Мората

Предупреждения: Патрик 84, Иммобиле 84 - Гризманн 26, Лино 67, Корреа 90+5

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Лига Чемпионов вернулась, а с ней волшебные сказки. Как насчет гола вратаря на 95-ой минуте? "Лацио" очень долго и безуспешно стучался в ворота "Атлетико", очень долго все выглядело типичной выездной моделью Диего Симеоне против команды, за которую играл, которую обожает, болельщики которой подготовили для него баннер: "Лацио" всегда будет твоим домом". Но в итоге...

Обе подошли к матчу не в лучшем состоянии. Обе провалились в групповых турнирах предыдущего сезона, причем "Атлетико" в Лиге Чемпионов даже занял последнее место. Его серия из пяти матчей подряд в турнире без побед была худшей в эру Симеоне. Обе в своей лиге начали малоудачно. Римляне - и вовсе с тремя очками в четырех турах. Пожалуй, сегодня ничья подходила обеим. Но каким путем она была достигнута?!

94 минуты все шло по плану Симеоне. Из-за травм Коке, Де Пауля, Лемара, Депая, Мандавы, Союнджу он приехал в Рим лишь с 17-ю взрослыми игроками. Еще и после 0:3 от "Валенсии", когда заявил о худшем матче в его долгой каденции. Сегодня "матрасники" реабилитировались. Играли от обороны, проиграли по ударам по воротам со счетом 9:19. Но удачно отталкивали игру в центр поля. Даже выиграли владение мячом.

Романьоли переправил угловой выше. Штрафной переправил Облак. Луис Альберто слета из района линии штрафной чуть не попал. Грубую ошибку Облака он же и исправил, когда выиграл выход Иммобиле один-на-один. А в ответ мадридцы нанесли два удара издали с рикошетами. От удара Барриоса мяч попал в Камаду и в ворота. От удара Витселя в газон, но Проведель был начеку.

Во втором тайме в целом контратаки "Атлетико" были более опасными, чем позиционные от "Лацио". Льоренте отдал Гризманну, но тот пробил плохо. Штрафной продолжал Мората, с рикошетом в стойку. Проведель вышел вовремя и заблокировал Лино. А Облак разве что отбил странный навес. Во время финального штурма отбил удар Катальди издали низом.

И все же словенец пропустил. Причем от коллеги. Последний угловой, повторный навес Луиса Альберто - и Проведель, обладатель приза лучшему вратарю Серии А предыдущего сезона, замыкает головой в упор. Невероятно!

"Атлетико" не побеждает в восьмом из девяти последних гостевых Еврокубковых матчей, "Лацио" не проигрывает в 11-ом таком домашнем. В целом результат закономерен. Но каким образом он был оформлен?!