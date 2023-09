Голкипер Лацио сравнял счет на 90+5 минуте матча с Атлетико – Видео

Голкипер "Лацио" Иван Проведел забил мяч и сравнял счет для своей команды на 90+5 минуте встречи первого тура с "Атлетико" Мадрид. Команды в итоге сыграли 1:1.

Проведел перешел в "Лацио" прошлым летом из "Специи" за почти 2,5 миллиона евро. В прошлом сезоне он провел 45 поединков за "римлян" из которых 22 отстоял "на сухо".

Goal Lazio Goalkeeper Ivan Provedel equalizes for Lazio against Atletico Madrid in the last minute ???????? #LazioAtleti #LAZATM #UCL



