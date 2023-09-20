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Голкипер Лацио сравнял счет на 90+5 минуте матча с Атлетико – Видео

Лига Чемпионов
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Такое бывает редко

Голкипер Лацио сравнял счет на 90+5 минуте матча с Атлетико – Видео

Фото: Getty Images

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Голкипер "Лацио" Иван Проведел забил мяч и сравнял счет для своей команды на 90+5 минуте встречи первого тура с "Атлетико" Мадрид. Команды в итоге сыграли 1:1.

Проведел перешел в "Лацио" прошлым летом из "Специи" за почти 2,5 миллиона евро. В прошлом сезоне он провел 45 поединков за "римлян" из которых 22 отстоял "на сухо".

"Атлетико" не побеждает в восьмом из девяти последних гостевых Еврокубковых матчей, "Лацио" не проигрывает в 11-ом таком домашнем. В целом результат закономерен.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Лацио (Рим)
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