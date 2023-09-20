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Милан – Ньюкасл. 0:0. Куча ударов и ноль голов – Видео обзор матча
"Россонери" поставили клубный рекорд по ударам в первом тайме
Фото: https://twitter.com/acmilan
"Милан" сыграл дома вничью с "Ньюкаслом" (0:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. "Россонери" не удалось забить, несмотря на рекордное количество ударов по воротам соперника.
7 ударов в створ ворот "сорок" за первый тайм – это клубный рекорд "россонери". 6 ударов в створ "Милан" нанес всего за первые 20 минут поединка и это повторение рекорда команды в Лиге чемпионов за историю сбора статистики.
В то же время "Ньюкасл" всего 6 раз ударил по воротам "россонери" из которых в створ пришелся один.
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