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Ван Леувен: Есть разница в качестве, в опыте.. Если бы мы не совершали ошибок...

Лига Чемпионов
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Наставник Шахтера - о матче с Порту

Ван Леувен: Есть разница в качестве, в опыте.. Если бы мы не совершали ошибок...

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен подвел итог матча 1-го тура группового этапа ЛЧ с "Порту" (1:3). Тренер пообщался со СМИ сразу после окончания игры в Гамбурге. В разговоре приняла участие и корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева

– Это был дебют для Мироши. Почему вы сделали ставку именно на него сегодня, в матче Лиги чемпионов?

– У нас больше 11 игроков, иногда приходится делать другой выбор.

– Была ли игра в Гамбурге для вас особенной с футбольной точки зрения?

– Вы видели полный стадион, поэтому это было хорошее решение от "Шахтера" играть здесь. Много зрителей были заинтересованы в игре международного уровня. Я доволен локацией и фанатами.

– Насколько тяжелым был ваш путь до Гамбурга?

– Как и любая другая наша поездка в тренировочный центр за границей. Вот, пересечение границы, ты ждешь, не просто едешь, нужно пройти паспортный контроль. Это занимает некоторое время до того, как мы доберемся до аэропорта, чтобы полететь в Гамбург. В конце концов, разница во часовых поясах, с этим путешествие занимает 8-9 часов, в то время как нормальным является перелет в 2-3 часа.

– Команда допускала ошибки сзади, особенно в начале матча. Как вы думаете, это было решающим в контексте результата, является ли разница между командами более существенной, чем вы думали до начала встречи?

– Я думаю, что есть разница в качестве, в опыте, но тоже всегда есть шансы. Если бы мы не совершали ошибок... Нет, не говорю, что мы бы не пропустили. Однако мы оставались бы дольше в игре, это могло бы придать больше веры футболистам. Мы сделали очень хороший гол, сравняли счёт, но соперник забил еще раз слишком быстро.

– Матвиенко, Бондарь, Лемкин – какая ситуация по травмам?

– Я думаю, Лемкин потянул мышцу. Ждем результата. Мы ждем результатов обследования. Я пока не могу сказать больше, спросите меня завтра и я узнаю ответ. То есть в пределах 24 часов.

Другие игроки, которых вы упомянули, они вернутся быстрее, но Бондарю понадобится немного больше времени.ві. Ми дали йому шанс виправитися у другому таймі, хотілося, щоб він продемонстрував свою швидкість.

– Понимаю, что результат плохой. Не могли бы вы объяснить некоторые решения по составу. Почему Бондаренко и Крыськив остались на скамейке?

– В последние недели нужно было принимать решение, это связано с тем, что некоторые игроки принимали участие в матчах сборных. Надо было определить состав, который даст как можно больше энергии в этой серии матчей. Некоторые игроки стартовали в большинстве матчей раньше, но не вышли с первых минут сегодня.

– Что вы можете сказать об игре Сикана, не думали ли вы заменить его после первого тайма?

– Начал он хорошо, использовал свою скорость. Во время второго гола он ошибся, думая, что может перевести игру на другой фланг, но это было неверное решение. Также я думаю, что не было необходимости менять его в перерыве. Мы дали ему шанс исправиться во втором тайме, хотелось, чтобы он продемонстрировал свою скорость.

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В статье: Шахтер (Донецк) Порту Патрик ван Леувен
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