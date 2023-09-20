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Тренер Порту: Шахтер – сильная команда, но мы пытались играть так, как умеем это делать
Послематчевая пресс-конференция Сержиу Консейсау
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В матче первого тура группа Н Лиги чемпионов "Порту" в номинальном гостевом матче победил "Шахтер" 3:1. После игры с прессой пообщался тренер победителей Сержиу Консейсау. На мероприятии побывала корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.
– В чем особенность сегодняшней победной игры "Порту", благодаря чему удалось выиграть?
– Это была хорошая игра. Были положительные и отрицательные моменты. Равно как и в предыдущей игре, которую мы проводили в рамках национального чемпионата и где мы тоже взяли три очка. Конечно, у нас был определенный план на матч и игроки очень хорошо его придерживались.
Надо сказать, что наш соперник тоже действовал активно, вел свою игру. Всегда есть моменты, которые можно улучшать в своей игре.
- Вы говорите, что есть моменты, которые можно и нужно улучшать. Но на самом деле была хорошая игра. Как вы думаете, сегодняшняя победа придаст больше уверенности игрокам в дальнейших играх?
– Я думаю, что уверенность зависит от результата игры. Ибо уверенность – это то, что мы ощущаем во время тренировок и подготовки. Победа – это однозначно плюс к моральному состоянию игроков, но уверенность – это, прежде всего, преданность игроков в процессе тренировок и подготовки к следующей игре.
– Можете прокомментировать травмы, полученные игроками вашей команды?
– Игра была изнурительной. Сейчас могу сказать только, что травмы мышечные. Подробнее сможем сделать выводы, когда вернемся к себе домой.
- Вопрос о стратегии на матч и стратегии соперника…
- Конечно, "Шахтер" – это очень сильная команда, известная. Наша стратегия заключалась в том, чтобы играть так, как мы умеем это делать, несмотря на стратегию соперника.
– Вы изменили тактику по сравнению с последним матчем чемпионата. Прокомментируйте это. А также скажите, что было определяющим сегодня для того, чтобы контролировать игру?
- Относительно тактики могу объяснить все очень просто: в прошлой игре у нас было три защитника, сегодня – четыре защитника. Всё очень просто. Также появились некоторые игроки в центре поля, что изменяло ситуацию.
Если мы говорим об определяющих моментах, которые помогли выиграть эту игру, отмечу тактику 4-4-2. Мы строим стратегию на индивидуальных характеристиках игроков, потому что я их знаю. На этом мы и строим стратегию. Но все равно есть что улучшать. Сейчас главное, что я как тренер доволен, – сказал Сержиу Консейсау.
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