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Два удаления, два отмененных гола и отбитый Джо Хартом пенальти. Фейеноорд - Селтик 2:0. Обзор матча и видео голов
Роттердамцы берут важные три очка
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"Фейеноорд" победил "Селтик". В зрелищном поединке с большим количеством борьбы и желанием победить сильнее оказались хозяева. Гол со штрафного, отраженный Джо Хартом пенальти, два удаления у "Селтика" и два отмененных арбитром гола "Фейеноорда".
Лига чемпионов. Первый тур. 19.09.2023
Роттердам. "Де Кейп"
"Фейенорд" Нидерланды 2:0 "Селтик" Шотландия
Голы: Стенгс 45+2, Джаханбахш 76
Удаление: Лагербильке 63 ("Селтик"), Хольм 68 ("Селтик")
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