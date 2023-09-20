  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Два удаления, два отмененных гола и отбитый Джо Хартом пенальти. Фейеноорд - Селтик 2:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два удаления, два отмененных гола и отбитый Джо Хартом пенальти. Фейеноорд - Селтик 2:0. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Роттердамцы берут важные три очка

Два удаления, два отмененных гола и отбитый Джо Хартом пенальти. Фейеноорд - Селтик 2:0. Обзор матча и видео голов

getty images

UA-Футбол
Новина українською

"Фейеноорд" победил "Селтик". В зрелищном поединке с большим количеством борьбы и желанием победить сильнее оказались хозяева. Гол со штрафного, отраженный Джо Хартом пенальти, два удаления у "Селтика" и два отмененных арбитром гола "Фейеноорда".

Лига чемпионов. Первый тур. 19.09.2023

Роттердам. "Де Кейп"

"Фейенорд" Нидерланды 2:0 "Селтик" Шотландия

Голы: Стенгс 45+2, Джаханбахш 76

Удаление: Лагербильке 63 ("Селтик"), Хольм 68 ("Селтик")

По теме
yellow-arrow
Трубин должен сыграть. Бенфика - Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Консейсау: Не ожидали такого стартового состава от Шахтера
yellow-arrow
Реал Мадрид - Унион Берлин: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Селтик (Глазго) Фейеноорд (Роттердам)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде