Бавария - Манчестер Юнайтед: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

20-го сентября пройдет один из самых интересных матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/24 годов. Мюнхенская "Бавария" в родных стенах будет принимать "Манчестер Юнайтед".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.