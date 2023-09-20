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Бавария - Манчестер Юнайтед: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов
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Бавария - Манчестер Юнайтед: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

фото із архіва

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

20-го сентября пройдет один из самых интересных матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/24 годов. Мюнхенская "Бавария" в родных стенах будет принимать "Манчестер Юнайтед".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
20.09.2023 в 10:35
Оказывается, Швайни и за МЮ успел побегать )) 14/20
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