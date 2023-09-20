Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария - Манчестер Юнайтед: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Результаты пишите в комментариях
фото із архіва
20-го сентября пройдет один из самых интересных матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/24 годов. Мюнхенская "Бавария" в родных стенах будет принимать "Манчестер Юнайтед".
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
- Больше викторин от UA-Футбол – в нашем Telegram-каналі >>>
Популярное сейчас
- Ожидаемый итог. Шахтер – Порту 1:3. Видео голов и обзор матча
- Новичок Шахтера Лемкин получил травму в матче с Порту
- Шахтер - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Барселона – Антверпен. Анонс и прогноз матча 1-го тура группового этапа ЛЧ на 19.09.2023
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
Новости по теме
- 07:30 Украинские Михаилу Фоменко - 75 лет: что вы знаете об экс-тренере сборной Украины?
- 21:42 Зарубежные Хорошо ли вы помните противостояния Шахтера с португальскими командами? Квиз от UA-Футбол
- 00:10 Украинские Динамо Киев - Ворскла: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол