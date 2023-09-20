  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Реал Мадрид - Унион Берлин: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид - Унион Берлин: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Дебют берлинцев в Лиге чемпионов – смотреть прямую трансляцию

Реал Мадрид - Унион Берлин: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images

Новина українською

Обладатель 14 Кубков чемпионов сыграет против абсолютного дебютанта ЛЧ.

Лига чемпионов, группа С, первый тур

20 сентября 2023. Мадрид, “Сантьяго Бернабеу”

“Реал” Мадрид 19:45 “Унион” Берлин

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Реал Мадрид - Уніон Берлін
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Трубин должен сыграть. Бенфика - Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Консейсау: Не ожидали такого стартового состава от Шахтера
yellow-arrow
Вратарь Порту Кошта: Желаю сил всем украинцам, мы - с вами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Унион (Берлин) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде