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Реал Мадрид - Унион Берлин: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Дебют берлинцев в Лиге чемпионов – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images
Обладатель 14 Кубков чемпионов сыграет против абсолютного дебютанта ЛЧ.
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Лига чемпионов, группа С, первый тур
20 сентября 2023. Мадрид, “Сантьяго Бернабеу”
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Трансляція матчу Реал Мадрид - Уніон БерлінСмотреть трансляцию
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