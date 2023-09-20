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Трубин должен сыграть. Бенфика - Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бенфика - Зальцбург: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Трубин должен сыграть. Бенфика - Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча ЛЧ

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UA-Футбол
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Рядовой, даже неприметный матч в календаре Лиги чемпионов, но наличие Анатолия Трубина делает его особенным. У украинского голкипера есть шанс сыграть в самом престижном клубном турнире Европы в футболке португальского гранда.

Матч состоится в среду, 20-го сентября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 5.

ЛЧ. Первый тур

"Бенфика" 22:00 "Зальцбург"

Видеотрансляция – MEGOGO

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Трансляція матчу Бенфіка - Зальцбург
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