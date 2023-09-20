Трубин должен сыграть. Бенфика - Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча ЛЧ

Рядовой, даже неприметный матч в календаре Лиги чемпионов, но наличие Анатолия Трубина делает его особенным. У украинского голкипера есть шанс сыграть в самом престижном клубном турнире Европы в футболке португальского гранда.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

Матч состоится в среду, 20-го сентября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 5.

ЛЧ. Первый тур

Видеотрансляция – MEGOGO