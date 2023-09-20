Консейсау: Не ожидали такого стартового состава от Шахтера

Главный тренер “Порту” Сержиу Консейсау признался, что некоторые тактические решения Патрика ван Леувена его удивили.

“Мне понравилось, как работала моя команда. Мы всегда хотим победить. В предыдущих случаях мы не всегда побеждали в первом матче ЛЧ, но проходили дальше. Мы набрали важные три очка, это результат работы всей команды”.

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“Шахтер” сделал изменения, которые мы не ожидали. У них были более оборонительные фулбеки, некоторые перестройки в полузащите, и более фиксированный форвард, по сравнению с тем, как они играли в предыдущих матчах. Однако у нас был свой план на игру, и я должен поздравить своих игроков с тем, как они его реализовали.

В атаке мы создали несколько голевых шансов, пользуясь слабыми местами “Шахтера”. В других наших матчах в этом сезоне мы играли так же хорошо, просто были менее эффективны”, – цитирует Консейсау O Jogo.