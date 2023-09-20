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Консейсау: Не ожидали такого стартового состава от Шахтера

Лига Чемпионов
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Главный тренер Порту был удивлен выбором ван Леувена

Консейсау: Не ожидали такого стартового состава от Шахтера

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

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Главный тренер “Порту” Сержиу Консейсау признался, что некоторые тактические решения Патрика ван Леувена его удивили.

“Мне понравилось, как работала моя команда. Мы всегда хотим победить. В предыдущих случаях мы не всегда побеждали в первом матче ЛЧ, но проходили дальше. Мы набрали важные три очка, это результат работы всей команды”.

“Шахтер” сделал изменения, которые мы не ожидали. У них были более оборонительные фулбеки, некоторые перестройки в полузащите, и более фиксированный форвард, по сравнению с тем, как они играли в предыдущих матчах. Однако у нас был свой план на игру, и я должен поздравить своих игроков с тем, как они его реализовали.

В атаке мы создали несколько голевых шансов, пользуясь слабыми местами “Шахтера”. В других наших матчах в этом сезоне мы играли так же хорошо, просто были менее эффективны”, – цитирует Консейсау O Jogo.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Порту (Португалия)
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Источник:
O Jogo

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
20.09.2023 в 11:34
И мы все не ожидали
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