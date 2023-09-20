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Арсенал – ПСВ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Центральный матч дня в Лиге чемпионов – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" возвращается в Лигу чемпионов, и в первом матче примет на своем поле нидерландский "ПСВ" Эйндховен.
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Лига чемпионов, группа B, первый тур
20 сентября 2023. Лондон, “Эмирейт”
Телетрансляция – Megogo Футбол 4
Трансляція матчу Арсенал - ПСВСмотреть трансляцию
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