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Арсенал – ПСВ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов
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Центральный матч дня в Лиге чемпионов – смотреть прямую трансляцию

Арсенал – ПСВ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" возвращается в Лигу чемпионов, и в первом матче примет на своем поле нидерландский "ПСВ" Эйндховен.

Лига чемпионов, группа B, первый тур

20 сентября 2023. Лондон, “Эмирейт”

“Арсенал” 22:00 “ПСВ” Эйндховен

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

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