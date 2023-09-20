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Реал Сосьедад - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Реал Сосьедад - Интер: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Sky Sport Italia
Битва двух представителей топ-чемпионатов в групповом раунде Лиги чемпионов – это всегда интересно. А тем более, когда это слишком голодный к победам претендент и вчерашний финалист турнира.
Матч "Реал Сосьедад" - "Интер" состоится в среду, 20 сентября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
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ЛЧ. Первый тур
"Реал Сосьедад" 22:00 "Интер"
Видеотрансляция – MEGOGO
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - ІнтерСмотреть трансляцию
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