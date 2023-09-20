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Реал Сосьедад - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Реал Сосьедад - Интер: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Реал Сосьедад - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Sky Sport Italia

UA-Футбол
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Битва двух представителей топ-чемпионатов в групповом раунде Лиги чемпионов – это всегда интересно. А тем более, когда это слишком голодный к победам претендент и вчерашний финалист турнира.

Матч "Реал Сосьедад" - "Интер" состоится в среду, 20 сентября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

ЛЧ. Первый тур

"Реал Сосьедад" 22:00 "Интер"

Видеотрансляция – MEGOGO

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Трансляція матчу Реал Сосьєдад - Інтер
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