Реал Сосьедад - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Битва двух представителей топ-чемпионатов в групповом раунде Лиги чемпионов – это всегда интересно. А тем более, когда это слишком голодный к победам претендент и вчерашний финалист турнира.

Матч "Реал Сосьедад" - "Интер" состоится в среду, 20 сентября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

ЛЧ. Первый тур

Видеотрансляция – MEGOGO