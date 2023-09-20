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Галатасарай - Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Галатасарай - Копенгаген: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Не именитые команды, даже не претенденты на выход из группы. Но их очный матч все равно может получиться не пресным и не банальным.
Матч "Галатасарай" – "Копенгаген" состоится в среду, 20 сентября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.
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ЛЧ. Первый тур
"Галатасарай" 22:00 "Копенгаген"
Видеотрансляция – MEGOGO
Трансляція матчу Галатасарай - КопенгагенСмотреть трансляцию
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