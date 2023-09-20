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Галатасарай - Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Галатасарай - Копенгаген: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Галатасарай - Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Не именитые команды, даже не претенденты на выход из группы. Но их очный матч все равно может получиться не пресным и не банальным.

Матч "Галатасарай" – "Копенгаген" состоится в среду, 20 сентября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.

ЛЧ. Первый тур

"Галатасарай" 22:00 "Копенгаген"

Видеотрансляция – MEGOGO

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Трансляція матчу Галатасарай - Копенгаген
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