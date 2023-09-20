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Манчестер Сити установил рекорд Лиги чемпионов по количеству ударов по воротам в первом тайме

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Еще один рекорд у команды Гвардиолы

Манчестер Сити установил рекорд Лиги чемпионов по количеству ударов по воротам в первом тайме

Фото: mancity.com

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Действующий победитель Лиги чемпионов "Манчестер Сити" установил рекорд Лиги чемпионов по количеству ударов по воротам в первом тайме в матче против "Цервены Звезды" 3:1, сообщает Opta.

"Горожане" нанесли 22 удара по воротам за первый тайм матча с "Црвеной Звездой", побив рекорд "Баварии", который держался 10 лет. В 2013 году мюнхенский клуб 21 раз пробил по воротам "Виктории Пльзень".

Интересно, что рекордное количество ударов не помогло "Манчестер Сити" выиграть первый тайм, "горожане" пропустили в контратаке и проиграли его 1:0. Реабилитировались англичане уже во втором тайме.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Эрлинг Холанд Гвардиола
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