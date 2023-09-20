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Кевин Келси поделился эмоциями от дебютного матча и гола в Лиге чемпионов. Видео
7 гол Кевина в 23 матчах за донецкий клуб
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"Шахтер" в первом туре Лиги чемпионов проиграл "Порту" 1:3. Единственный гол в составе "Шахтера" забил 19-летний венесуэльский нападающий Кевин Келси, для Кевина это был дебют в Лиге чемпионов. В целом это 7-й гол футболиста в 23 матчах за донецкий клуб, также в его активе 2 ассиста.
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