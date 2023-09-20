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Хави: матчи с Антверпеном и Бетисом - лучшие по качеству за время моей работы в Барселоне
Барселона набрала прекрасную форму в последних матчах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победу над "Антверпеном" 5:0 в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
"Я очень рад и доволен, и не только счетом, но и самой игрой. Тем, как мы играли, взаимопониманием. Этот матч и субботний с "Бетисом"- лучшие по уровню за время моей работы здесь.
Пришли новички, которые повысили общий уровень, но и команда в целом прибавила. Я горжусь этой командой, но нам нужно добиться стабильности.
Самое важное поддерживать такой уровень игры, концентрации, упорства. Команда получает удовольствие. В прошлом году нам не хватало более качественной позиционной атаки, сейчас же мы это исправили".
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