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Хави: матчи с Антверпеном и Бетисом - лучшие по качеству за время моей работы в Барселоне

Лига Чемпионов
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Барселона набрала прекрасную форму в последних матчах

Хави: матчи с Антверпеном и Бетисом - лучшие по качеству за время моей работы в Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победу над "Антверпеном" 5:0 в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Я очень рад и доволен, и не только счетом, но и самой игрой. Тем, как мы играли, взаимопониманием. Этот матч и субботний с "Бетисом"- лучшие по уровню за время моей работы здесь.

Пришли новички, которые повысили общий уровень, но и команда в целом прибавила. Я горжусь этой командой, но нам нужно добиться стабильности.

Самое важное поддерживать такой уровень игры, концентрации, упорства. Команда получает удовольствие. В прошлом году нам не хватало более качественной позиционной атаки, сейчас же мы это исправили".

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В статье: Лига чемпионов Барселона Хави Антверпен
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Источник:
fcbarcelona

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