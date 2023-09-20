Ну, хоть чаю попить успели. Акценты зрителя на игре Шахтера с Порту

Еще раз повторю: весной я честно предупреждал вас о том, чего следует ожидать от наших клубов в Европе. К тому же, в "Шахтере" вновь затеяли перестройку. Механизм Йовичевича уже разрушен, а новый лишь в процессе сборки. Ну а "Порту" всегда был неприятным собеседником. И в Лиге чемпионов он, что называется, живет.

Поэтому для себя решил сразу: создадим хотя бы три голевых момента – будет нормально. Забьем хотя бы один гол – замечательно. Поражение читалось со всей определенностью и очевидностью. А сколько пропустим, с нашими проблемами в обороне – даже думать не хотелось. Зачем лишний раз расстраиваться? Это всегда успеется.

Вчера вспомнился бородатый анекдот: "Надолго к нам? – Да пока не надоем. – Что же так, даже чаю не попьете?" "Шахтер" в Гамбурге пытались выпроводить буквально с порога. Но он набрался наглости и напросился на чай. Этикет соблюли, после чего немедленно вытолкали, буквально взашей. Не обращая внимания затем на робкий стук снаружи.

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"Иди-ка ты, любезный… ну вон хоть в Лигу Европы! Если пустят, конечно". И глаза такие добрые-добрые. Как у итальянского рефери, когда он не дал вторую желтую Степаненко перед перерывом. Или тот же пенальти за фол Назарины – вскоре после него. А может, он просто любит футбол и не хотел убивать интригу?

Так она скончалась, по сути, еще на 15-й минуте. Когда "Порту" вторично вышел вперед, а Галену оформил дубль. Именно тогда нежелательного и успевшего надоесть гостя начали активно вытеснять из прихожей. А он лишь растерянно и просительно оглядывался. На все ушло еще с четверть часа, и клиент бесповоротно оказался за дверью.

Оставшийся час с лишним матч доигрывался. С двумя-тремя подходами с правой стороны к плотно закрытым воротам. Но дежуривший там привратник Кошта был строг и непреклонен. Барин сказали: туда – значит, туда! Значит, нам туда дорога… А жаль, чаек-то был вкусный и крепкий, даже взбодрил минуты на три.

Формально с победным голом "Порту" повезло: его фактически инициировал Сикан, причем выглядело это как-то навязчиво, что ли. Как если бы опьяненный чаем незваный гость спровоцировал утомленного его обществом хозяина своими дурными манерами. Нет, с таким воспитанием в хорошем обществе решительно делать нечего.

В сад, батенька! Там нынче чудный воздух…

Я бы сказал, что более точным счетом стали бы 1:2. Но кого это утешит? "Порту" сделал столько, сколько посчитал нужным. И забил столько, сколько при этом получилось. А получилось три из четырех в первые полчаса игры.

Разумеется, самой видной фигурой матча был наш вратарь с шестью сэйвами помимо пропущенных мячей. И я уже активно догадываюсь, кто будет ею в составе "Зари" завтра.

Естественно, игроком матча стал Галену – автор и соучастник всех трех голов из четырех возможных при его участии. В двух засветился Тареми.

У нас таки-запомнился Зубков. Возможно, он смотрелся единственным в составе "Шахтера", кто соответствовал официальному уровню поединка.

Со стороны – для посторонних – игра должна была смотреться вполне прилично. Особенно первые полчаса, когда с нами возились на кухне и в прихожей. Затем она постепенно сходила на нет, и последний голевой момент имел место еще до середины второго тайма. Смеркалось. На улице осень, холодно. Вернуться в дом шансов нет.

А и в самом деле, идем-ка отсюда – мы здесь лишние. Разве не ясно было изначально, что наше дело – выяснять отношения с "Антверпеном" за право греться у европейского огня весной? И вот, с благословения неумолимой "Барселоны" и не страдающего фанатизмом "Порту", мы имеем поул-позишн в этой гонке. Так дождемся же момента истины.

О ван Леувене. Пока я не вижу, чем он принципиально лучше Йовичевича. Наверное, еще слишком рано. Но иногда кажется, что "зажигалка"-хорват более соответствовал нынешней суровой поре в "Шахтере", нежели авторитарный голландец с каменным лицом. Рассудит, как всегда, время.

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