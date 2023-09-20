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Арсенал – ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
"Канониры" вновь услышат легендарный гимн
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" у себя дома на "Эмирейтс" принимает нидерландский "ПСВ". Мы долго не видели "пушкарей" в ЛЧ, поэтому очень хочется глянуть на подопечных Артеты в деле.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 20 сентября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 4.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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