Арсенал – ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лондонский "Арсенал" у себя дома на "Эмирейтс" принимает нидерландский "ПСВ". Мы долго не видели "пушкарей" в ЛЧ, поэтому очень хочется глянуть на подопечных Артеты в деле.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 20 сентября.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Арсенал" – "ПСВ" Смотреть трансляцию

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