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Арсенал – ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
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"Канониры" вновь услышат легендарный гимн

Арсенал – ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" у себя дома на "Эмирейтс" принимает нидерландский "ПСВ". Мы долго не видели "пушкарей" в ЛЧ, поэтому очень хочется глянуть на подопечных Артеты в деле.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 20 сентября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 4.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Арсенал" – "ПСВ"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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