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Бавария – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мюнхенской "Баварией" и "Манчестер Юнайтед".
После легендарного матча в финале турнира в 1999 году команды встречались уже много раз, и всегда эти поединки проходили в напряженной борьбе. Чего стоит ждать от сегодняшней версии "МЮ"? Забьет ли Гарри Кейн? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 20 сентября – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Игорь Ковтун
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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