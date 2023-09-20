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Бавария – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Бавария – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мюнхенской "Баварией" и "Манчестер Юнайтед".

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После легендарного матча в финале турнира в 1999 году команды встречались уже много раз, и всегда эти поединки проходили в напряженной борьбе. Чего стоит ждать от сегодняшней версии "МЮ"? Забьет ли Гарри Кейн? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 20 сентября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Трансляция Аудио онлайн стрим смотреть футбол онлайн
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