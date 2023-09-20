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Валерий Яремченко: Шахтеру будет очень тяжело исправить ситуацию в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Футбол в необычных условиях не является полноценным

Валерий Яремченко: Шахтеру будет очень тяжело исправить ситуацию в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из самых авторитетных украинских тренеров Валерий Яремченко, более 30 лет своей футбольной карьеры посвятивший донецкому "Шахтеру" (в роли игрока, тренера и главного тренера), нашел объяснение вчерашнему поражению горняков в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов с португальским "Порту" (1:3).

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"Все – и футбольные люди, и болельщики прекрасно понимают, в каких условиях находится ныне не только донецкая команда, но и страна, - начинает комментарий Валерий Иванович. - Поэтому я не завидую главному тренеру, ведь "Шахтер" находится в подвешенном состоянии. У горняков нет своего родного стадиона, собственной базы, к тому же команда постоянно вынуждена находиться "на колесах". "Шахтеру" сейчас очень тяжело, и это суровая реальность. Так что я не упрекал бы команду за неудачи, потому что при привычных условиях она вряд ли так легко отдавала бы очки. И это не только мое мнение – уверен, что если вы спросите любого болельщика, он ответит так же. Разве что какие-то злопыхатели, влияющие на команду негативными эмоциями, могут рассуждать по-другому. Я советую игрокам не обращать на это внимание, ведь мы понимаем, в каком положении они находятся. А болельщикам – набраться терпения, потому что футбол в таких условиях не является полноценным. Что касается дальнейших перспектив донецкой команды в нынешней Лиге чемпионов, то мне кажется, что ей удастся исправить ситуацию. Однако будет очень тяжело. И это осознаю не только я, но и многие другие люди, имеющие прямое отношение к футболу".

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.09.2023 в 14:46
То є так
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