Лига Чемпионов
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Шахтер повторил собственный антирекорд в ЛЧ по матчам подряд без побед
Горняки не выигрывают в ЛЧ уже 8 матчей
shakhtar.com
Тем самым "горняки" повторили собственный "рекордный" для украинских клубов результат 3-летней давности.
Последний раз оранжево-черные праздновали викторию в родных стенах в главном клубном турнире континента 10 августа 2021 года, когда в третьем квалификационном раунде в Киеве обыграли бельгийский "Генк" – 2:1.
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Источник:sport.ua
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