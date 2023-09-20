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Шахтер повторил собственный антирекорд в ЛЧ по матчам подряд без побед

Лига Чемпионов
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Горняки не выигрывают в ЛЧ уже 8 матчей

Шахтер повторил собственный антирекорд в ЛЧ по матчам подряд без побед

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер", уступив "Порту" (1:3), продлил свою домашнюю безвыигрышную серию в Лиге чемпионов до 8 матчей (5 ничьих и 3 поражения).

Тем самым "горняки" повторили собственный "рекордный" для украинских клубов результат 3-летней давности.

Последний раз оранжево-черные праздновали викторию в родных стенах в главном клубном турнире континента 10 августа 2021 года, когда в третьем квалификационном раунде в Киеве обыграли бельгийский "Генк" – 2:1.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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