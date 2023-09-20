Маркевич: Сейчас у Шахтера нет козырей, которые бы позволяли сопротивляться Барселоне и Порту

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился своим мнением о матче 1-го тура группового раунда Лиги Чемпионов, в котором "Шахтер" проиграл "Парту" (1:3) .

– Еще перед матчем с "Порту" я в комментарии одному из ваших коллег сказал, что "горняки" в лучшем случае займут третье место в своей группе. И не потому, что среди оппонентов топовые "Барселона" и "Порту". Просто уровень подготовки футболистов "Шахтера" не позволяет надеяться на большее.

– Во вчерашнем поединке с "Порту" вы заметили в донецкой команде какие-то тактические новинки, домашние заготовки?

– Я не собираюсь анализировать решения своего коллеги из "Шахтера". В конце концов, именно он отвечает за результат. Но ради справедливости следует сказать, что Патрик ван Леувен только в начале пути. Пока же нидерландскому специалисту можно лишь посочувствовать. Ведь наигрывался один состав, а потом пошли травмы, дисквалификации и все пришлось начинать сначала.

Ты наигрываешь одну схему, казалось, есть сдвиги, а детская ошибка Сикана, приведшая ко второму пропущенному мячу, все сводит на нет. Кстати, в этом игровом эпизоде у Сикана было несколько вариантов, но он выбрал худший, сделав передачу через центральную часть поля. Что это не стоит делать учат еще в начальных группах ДЮСШ. Как говорится, имеем то, что имеем.

– Такие поединки, как с "Порту", свидетельствуют о том, чего ты на самом деле стоишь.

– Согласен. Приходится констатировать, что у "Шахтера" нынешнего образца нет "козырей", которые бы позволяли сопротивляться фаворитам группы – "Барселоне" и "Порту". За исключением разве что вратаря, остальные позиции вызывают беспокойство. Конечно, это все на фоне Лиги чемпионов, потому что в УПЛ этого исполнительского уровня еще хватает, чтобы быть на виду. Но всегда хочется большего.

– И все же, по вчерашней игре, что-то понравилось в действиях "горняков"?

– Какое-то размытое осталось впечатление. Фактически игра была сделана еще в первом тайме и это как раз тот случай, когда футболисты "Шахтера" осознавали, что им не под силу достичь перелома. Да, были 1-2 намека на голевые моменты, но этого явно мало, чтобы спастись от поражения. Вчера в Гамбурге футболисты "Порту" были в роли хозяев и в случае необходимости могли добавить и завершить дело разгромом.