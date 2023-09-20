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Ризнык: Не считаю, что мы где-то очень уступали Порту
Просто Порту использовал свои моменты
shakhtar.com
Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык прокомментировал
– ЛЧ – это всегда ответственные матчи. Для меня это был дебют, я очень рад дебютировать в турнире. Это турнир, в котором собрались все сильнейшие команды.
Психологически команда была готова, но "Порту" нам указал на наши слабые места. Нужно через работу это решать.
– Какие это места?
- Перемещения в обороне немного подвели, но в целом игра была практически равной. Я не считаю, что мы где-то очень уступали. Просто "Порту" использовал свои моменты, поэтому такой счет.
– Чья вина в пропущенных голах?
– Нужно разбирать. Всей команды. Нельзя сказать, что защитники или хавбеки. Вся команда забивает, вся команда пропускает. Разберем голы на теории и будем двигаться дальше.
– Чувствовали несыгранность этого состава?
- Конечно, когда много новых игроков соединяются в таких матчах, то есть маленькие нюансы. Но футбольное поле нас сближает, вместе мы закаляемся.
В перерыве матча мы побеседовали и решили, как будем играть во втором тайме. Спокойно побеседовали, никто не кричал.
После матча грустно, что мы проиграли. Но это только первая игра. Рассмотрим ошибки и будем двигаться дальше.
Спасибо за поддержку, было очень атмосферно. Пришло много болельщиков.
– Как вам было выходить на поле после потери в семье?
– Было очень тяжело как для меня, так и для родителей. Благо, сейчас такой момент, что мне нельзя психологически проседать. На носу была ЛЧ, поэтому я психологически перенастроился и погрузился в футбол. А родителям нужно время, чтобы все это осознать и жить дальше.
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