Палкин: Сейчас мы проводили наши "домашние игры" на десяти разных стадионах

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин в интервью немецким СМИ рассказал, как команду приняли в Гамбурге, где "горняки" проводят домашние матчи Лиги чемпионов.

- Какое влияние война оказывает на повседневную жизнь футбольного клуба?

- Сейчас мы проводили наши "домашние игры" на десяти разных стадионах. Иногда несколько дней или недель живем в Киеве, потом во Львове, потом целыми днями путешествуем по Европе. Когда мы скоро полетим в Барселону, нам придется ехать целый день, потому что сначала нам нужно сесть на автобус до аэропорта в Польше. В других клубах вы утром идете в офис или на тренировку, а вечером возвращаетесь к семье. В нашем случае все семьи живут где-то еще, в разных городах или даже за границей. Физически и морально это обходится нам намного дороже, чем другим европейским командам. Однако игры Лиги чемпионов – это уже не рутина, а необыкновенная история.

- Насколько хорошо вас приняли в Гамбурге?

- Прием прошел великолепно, здесь все на очень профессиональном уровне, для меня большая честь быть здесь. В любом случае, я хотел бы поблагодарить немцев за помощь во многих областях. Как принимающая сторона, как новый дом для украинских беженцев, за их финансовую помощь стране и армии. Германия - хороший партнер для нас.