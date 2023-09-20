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Шахтер догнал Динамо по количеству выступлений в группе Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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У команд по 18 выступлений в группе ЛЧ

Шахтер догнал Динамо по количеству выступлений в группе Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер", стартовав в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2023/24, догнал "Динамо" по количеству выступлений в основной сетке этого турнира.

Это 18-й старт "горняков" в групповой стадии Лиги чемпионов, столько же на данном этапе турнира принимало участие и "Динамо".

Также стоит отметить, что "Динамо" принимало участие в групповой стадии турнира в сезоне-1991/92, но тогда он еще проводился как Кубок европейских чемпионов.

Напомним, что "Динамо" в ЛЧ не попало второй раз подряд, а в этом году осталось без еврокубков.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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