Шахтер догнал Динамо по количеству выступлений в группе Лиги чемпионов

"Шахтер", стартовав в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2023/24, догнал "Динамо" по количеству выступлений в основной сетке этого турнира.

Это 18-й старт "горняков" в групповой стадии Лиги чемпионов, столько же на данном этапе турнира принимало участие и "Динамо".

Также стоит отметить, что "Динамо" принимало участие в групповой стадии турнира в сезоне-1991/92, но тогда он еще проводился как Кубок европейских чемпионов.

Напомним, что "Динамо" в ЛЧ не попало второй раз подряд, а в этом году осталось без еврокубков.