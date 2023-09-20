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Шахтер догнал Динамо по количеству выступлений в группе Лиги чемпионов
У команд по 18 выступлений в группе ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер", стартовав в групповом этапе
Это 18-й старт "горняков" в групповой стадии Лиги чемпионов, столько же на данном этапе турнира принимало участие и "Динамо".
Также стоит отметить, что "Динамо" принимало участие в групповой стадии турнира в сезоне-1991/92, но тогда он еще проводился как Кубок европейских чемпионов.
Напомним, что "Динамо" в ЛЧ не попало второй раз подряд, а в этом году осталось без еврокубков.
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