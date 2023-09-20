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ЛЧ. Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0. До сенсации не хватило полторы минуты

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Немцы все же не выстояли

ЛЧ. Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0. До сенсации не хватило полторы минуты

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Унион" в своем первом матче в Лиге чемпионов был близок к ничьей на "Сантьяго Бернабеу", но не хватило каких-то полторы минуты.

"Реал" по факту недооценил немцев. Те играли только в обороне, да, но они не развалились, как вчера "Антверпен"; сохраняли структуру, не оставляли свободных зон.

Не готовая к этому команда Карло Анчелотти до перерыва играла медленно, стерильно, редко обостряла. За всех отдувался Хоселу на втором этаже, но не забивал. Также тайм запомнился страшным подкатом Чуамени в ноги Алексу Кралу - французу очень повезло, что его не выгнали с поля.

Анчелотти видел это, и явно перенастроил своих в перерыве. Темп, давление, моменты - все это немедленно появилось во втором тайме.

Родриго имел сразу два шанса забить, но в первом случае пробил в корпус вратарю, а во втором потряс штангу.

Не повезло также Хоселу - его удар Реннов в эффектном прыжке перевел в штангу.

Модрич пробивал издали, но и здесь голкипер "Униона" сыграл просто блестяще.

Еще одна попытка Хоселу после наброса Беллингема - и мяч на сантиметры разминулся с той-таки злополучной штангой.

Все это время "Унион" не атаковал вообще, но немцев это не беспокоило. Они уповали на оборону и везение, но так уж сложилось в этом сезоне, что больше других на "Бернабеу" везет Джуду Беллингему. Удобный рикошет на 94-й минуте - и вот англичанин забивает 6-й гол за "Сливочных". Есть победа!

Не зрелищно, натужно, но таков Мадрид без Винисиуса, пора привыкнуть. Касательно "Униона", то он сегодня показал лишь, что умеет страдать. О том, как немцы играют футбол, нам все еще ничего не известно.

1-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Унион Берлин" - 1:0

Гол: Беллингем, 90+4

"Реал": Кепа - Васкес, Рюдигер, Начо (Фран Гарсия, 73), Алаба - Модрич (Браим Диас, 81), Чуамени (Вальверде, 66), Камавинга (Кроос, 66) - Беллингем - Хоселу, Родриго

"Унион": Реннов - Дуки, Бонуччи (Якель, 80), Лейте - Юранович, Крал, Тузар (Кемляйн, 83), Лайдуни (Ааронсон, 66), Госенс - Бекер (Фофана, 80), Беренс (Фолланд, 66)

Предупреждения: Чуамени, 37 - Тузар, 1

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В статье: Реал (Мадрид) Унион (Берлин)
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Комментарии (9)
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Дон Купер (Хмельницький)
20.09.2023 в 22:15
Уніон не Баварія, вони не можуть грати на зустрічних курсах з такими клубами як Реал. В них була абсолютно вірна тактика, але в цьому випадку клас побив порядок.
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+1
0
denis_m
20.09.2023 в 21:48
Якби все зайшло було б штук 5-6.Але краще нехай її величність фортуна залишиться на наступні,більш важливі матчі.Наприклад с Атлетіко
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+1
0
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walcom (Киев)
20.09.2023 в 21:48
как говорил особенный лучше выиграть пять раз по 1:0 чем один раз 5:0
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
20.09.2023 в 21:47
Как играем непонятно. Но, это не важно. Все равно победим:)) хоть и пешком по полю ходим..
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+1
0
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hrdhrd (Україна)
20.09.2023 в 21:46
Кадис, переодевайся, мы тебя узнали. Хотя нет, у кадисов хоть 1 момент бывает у ворот Реала, и часто он даже конвертируется в гол. Немецкий же автобус за матч толком ни разу не вышел из своей штрафной. Конечно, Реал Мадрид на групповом этапе ЛЧ всегда готов порадовать очками дебютантов, андердогов и всех остальных, но Джуд Беллингем против А еще хочу отметить Хоселу. Как он старается, с каким желанием играет за родную мадридскую футболку. Конечно, он далеко не Карим по мастерству, да и другого плана игрок, но такой башни в штрафной нам давно не хватало. Хорошо что пришел.
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+3
0
oda1979 (Запорожье)
20.09.2023 в 21:50
Реалу кстати в этом повезло, что немцы к своим воротам жались и вперед не бегали. Ато могло для РМ и поражением все закончится
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0
0
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hrdhrd (Україна)
20.09.2023 в 21:57
Ну не знаю, может хоть раскрылись бы. А так они просто встали в нижний блок и никуда
+2
0
oda1979 (Запорожье)
20.09.2023 в 22:00
РМ всю игру простоял. Модрич вон вокруг своей оси больше крутился. Родриго как мужик с пивным пузом, ускорятся и не пытался.. чуамени по мадридским воробья стрелял. И. вся команда так. А у немцев есть кому бегать впереди.
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0
0
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walcom (Киев)
20.09.2023 в 21:45
дожалм
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+2
0

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