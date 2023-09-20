ЛЧ. Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0. До сенсации не хватило полторы минуты

"Унион" в своем первом матче в Лиге чемпионов был близок к ничьей на "Сантьяго Бернабеу", но не хватило каких-то полторы минуты.

"Реал" по факту недооценил немцев. Те играли только в обороне, да, но они не развалились, как вчера "Антверпен"; сохраняли структуру, не оставляли свободных зон.

Не готовая к этому команда Карло Анчелотти до перерыва играла медленно, стерильно, редко обостряла. За всех отдувался Хоселу на втором этаже, но не забивал. Также тайм запомнился страшным подкатом Чуамени в ноги Алексу Кралу - французу очень повезло, что его не выгнали с поля.

Union Berlin's first half in their #UCL history?



File that one under: steady pic.twitter.com/nPFd9gLrZr — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 20, 2023

Анчелотти видел это, и явно перенастроил своих в перерыве. Темп, давление, моменты - все это немедленно появилось во втором тайме.

Родриго имел сразу два шанса забить, но в первом случае пробил в корпус вратарю, а во втором потряс штангу.

Не повезло также Хоселу - его удар Реннов в эффектном прыжке перевел в штангу.

Модрич пробивал издали, но и здесь голкипер "Униона" сыграл просто блестяще.

4 - Jude Bellingham ???????????????????????????? is the fourth player to score on his debut for @realmadriden in both LaLiga and the Champions League in the 21st century, after Cristiano Ronaldo ???????? in 2009, Isco Alarcón ???????? in 2013 and Marco Asensio ???????? in 2016. Star. pic.twitter.com/5bSf1n3IEa — OptaJose (@OptaJose) September 20, 2023

Еще одна попытка Хоселу после наброса Беллингема - и мяч на сантиметры разминулся с той-таки злополучной штангой.

Все это время "Унион" не атаковал вообще, но немцев это не беспокоило. Они уповали на оборону и везение, но так уж сложилось в этом сезоне, что больше других на "Бернабеу" везет Джуду Беллингему. Удобный рикошет на 94-й минуте - и вот англичанин забивает 6-й гол за "Сливочных". Есть победа!

Не зрелищно, натужно, но таков Мадрид без Винисиуса, пора привыкнуть. Касательно "Униона", то он сегодня показал лишь, что умеет страдать. О том, как немцы играют футбол, нам все еще ничего не известно.

1-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Унион Берлин" - 1:0

Гол: Беллингем, 90+4

"Реал": Кепа - Васкес, Рюдигер, Начо (Фран Гарсия, 73), Алаба - Модрич (Браим Диас, 81), Чуамени (Вальверде, 66), Камавинга (Кроос, 66) - Беллингем - Хоселу, Родриго

"Унион": Реннов - Дуки, Бонуччи (Якель, 80), Лейте - Юранович, Крал, Тузар (Кемляйн, 83), Лайдуни (Ааронсон, 66), Госенс - Бекер (Фофана, 80), Беренс (Фолланд, 66)

Предупреждения: Чуамени, 37 - Тузар, 1