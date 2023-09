ЛЧ. Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0. До сенсации не хватило полторы минуты

"Унион" в своем первом матче в Лиге чемпионов был близок к ничьей на "Сантьяго Бернабеу", но не хватило каких-то полторы минуты.

"Реал" по факту недооценил немцев. Те играли только в обороне, да, но они не развалились, как вчера "Антверпен"; сохраняли структуру, не оставляли свободных зон.

Не готовая к этому команда Карло Анчелотти до перерыва играла медленно, стерильно, редко обостряла. За всех отдувался Хоселу на втором этаже, но не забивал. Также тайм запомнился страшным подкатом Чуамени в ноги Алексу Кралу - французу очень повезло, что его не выгнали с поля.

Union Berlin's first half in their #UCL history? File that one under: steady pic.twitter.com/nPFd9gLrZr

Анчелотти видел это, и явно перенастроил своих в перерыве. Темп, давление, моменты - все это немедленно появилось во втором тайме.

Родриго имел сразу два шанса забить, но в первом случае пробил в корпус вратарю, а во втором потряс штангу.

Не повезло также Хоселу - его удар Реннов в эффектном прыжке перевел в штангу.

Модрич пробивал издали, но и здесь голкипер "Униона" сыграл просто блестяще.

4 - Jude Bellingham ???????????????????????????? is the fourth player to score on his debut for @realmadriden in both LaLiga and the Champions League in the 21st century, after Cristiano Ronaldo ???????? in 2009, Isco Alarcón ???????? in 2013 and Marco Asensio ???????? in 2016. Star. pic.twitter.com/5bSf1n3IEa