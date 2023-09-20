ЛЧ. Бенфика — РБ Зальцбург 0:2. Рабочая победа австрийцев

Матч против "Зальцбурга" не обещал стать легкой прогулкой для "орлов". Однако болельщики на "Да Луж" были готовы к зрелищу. Тем более, что в рамке ворот у хозяев поля окончательно закрепился Анатолий Трубин. Однако украинский кипер начал поединок с откровенного "привоза" на 2-й минуте — он влетел кулаками в затылок Павловичу, который откликнулся на подачу с углового. Халил Мелер решил не ждать помощи от VARа и назначил пенальти. Однако Конате пробил выше ворот.

После такого момента "Бенфике" нужно было прийти в себя. Они попытались провести позиционную атаку хозяева, но едва не потеряли мяч. Не повезло в том числе и Мусе, который откликнулся на отскок от стойки после удара Мариу и пробил прямо в ногу Дедичу. Апогеем неудач для "орлов" стала красная для Антониу Силвы на 14-ой минуте. Центрбек подстраховывал ворота Трубина, как только тот вышел из ворот для отражения удара Шимича. Но мяч перелетел кипера и попал в перекладину, а затем 4-й номер "Бенфики" ненароком подыграл себе рукой. Не рассчитал, но красная вполне справедливая. А Шимич все же расписался в воротах Трубина с точки.

Лиссабонцы должны были приспособиться к игре в меньшинстве и искать путь к воротам соперника. В центре поля из-за отсутствия Силвы появился большой коридор, который должен был закрывать Ди Мария. Однако на замену вингеру Мариу вышел Морато — как раз в центр защиты. В дальнейшем "Бенфика" в меньшинстве была активнее, чем в равных составах. Но здесь, скорее, игроки "красных быков" намеренно отходили немного назад, чтобы слегка передохнуть. Конечно, стартовый отрезок был чрезвычайно ударный.

Однако главной звездой хозяев был именно Ди Мария. Он и закрутил мяч на ближний угол со стандарта, и позже решил пробить по центру, и держал фланг полностью на себе. Его мастерство несколько подзарядило партнеров и позволило создать как минимум еще один супермомент до перерыва усилиями Ба и Рафы Силвы.

На второй тайм "орлы" вышли с зарядом на выравнивание ситуации. Однако почти сразу после свистка Трубин подарил мяч Гурна-Дуату (несколько позже был еще один такой момент), но тот сферу обработать не смог и потерял мяч под давлением игроков "Бенфики". Быстрой ответной атаки не удалось реализовать, однако несколько позже "Зальбург" ждали сразу два острых момента от Ди Марии и Мусы. В первом случае спасли защитник, во втором — кипер гостей Шлагер.

Но рано или поздно численное преимущество "красных быков" должно было отразиться на результате — атака "4 на 1" закончилась голом Глуха на 51-й минуте. Это был откровенный провал, поэтому по крайней мере здесь не стоит высказывать претензии к украинскому киперу "Бенфики". Несколько позже израильский хавбек организовал перспективную атаку "3 на 3", но не смог превратить ее в третий гол австрийцев.

В дальнейшем игра была довольно вязкой, активной, с кучей фолов. Несмотря на уход с поля Ди Марии во второй половине тайма, хозяева поля продолжали наседать на ворота Шлагера. При этом "Зальцбург" владел мячом на своей половине. Но в дальнейшем не было ни хороших позиционных атак, ни выносов вперед. В итоге турецкий рефери зафиксировал неожиданное поражение "Бенфики" на "Да Луже". Однако для австрийцев это была заслуженная рабочая победа.

Лига Чемпионов. Группа D. 1 тур

20 сентября. Лиссабон. Стадион "Да Луж"

Арбитр в поле — Халил Уму Мелер (Турция)

"Бенфика" — "РБ Зальцбург" 0:2

Голы: Шимич 15 (п), Глух 51

"Бенфика": Трубин, Орснес, Отаменди, Антониу Силва, Ба, Невеш, Кекчю (Чикинью 72), Жоау Мариу (Морато 16), Рафаэл Силва (Гувея 85), Ди Мария (Нерес 72), Муса (Тенгстед 85)

"РБ Зальцбург": Шлагер, Дедич, Павлович (Пионтковский 89), Байду (Соле 71), Терзич, Гурна-Дуат, Бидструп, Кьергард, Глух (Сучич 71), Шимич (Ратков 71), Конате (Койта 59)

Предупреждения: Трубин 2, Рафаэл Силва 54, Отаменди 69 — Гурна-Дуат 21, Байду 58, Койта 90+1

Удаление: Антониу Силва 12 (прямая красная)