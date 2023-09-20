ЛЧ. Севилья – Ланс 1:1. Осторожный футбол двух кризисных команд

Лига Чемпионов. Группа B, 1-й тур

Севилья, Рамон Санчес Писхуан

Севилья – Ланс 1:1

Голы: Окампос 9 – Фюльжени 24

"Севилья" и "Ланс" начали европейскую кампанию с боевой ничьи на "Рамон Санчес Писхуан". Для французской команды с абсолютным большинством дебютантов Лиги Чемпионов в составе такой результат на выезде можно смело назвать успехом. А вот опытная команда Хосе Луиса Мендилибара должна быть разочарована.

Оба соперника абсолютно катастрофически начали сезон на внутренней арене, потому некая осторожность с обеих сторон читалась. Но пожалуй, взаимного уважения было излишнее количество. А потому своего фирменного футбола в полной мере не показали ни одни, ни другие.

Опасаясь интенсивного футбола "Ланса", Мендилибар усадил Хесуса Наваса в запас, Ракитич отправил на позицию десятки, а опорную зону укрепил с помощью Фернандо. Гости же и не думали демонстрировать привычного темпа и смелости в прессинге, хотя на внутренней арене даже с ПСЖ и "Марселем" парни Франка Эса обычно рубятся весьма смело. Всё это сделало игру довольно пресной.

"Севилья" вошла в игру так, как и подобает опытному европейскому бойцу. Остроты было немного, но давление на новичка Лиги Чемпионов оказывали нешуточное. "Ланс" нервно сел к воротам и быстро пропустил. Окампос после подачи с углового умудрился затылкой отправить мяч за шиворот растерянному капитану Самба. Впрочем, надолго сил хозяевам не хватило.

Увлёкшись контролем, "Севилья" оставила большие зазоры для Ваи. Дерзкий форвард проскочил нескольких оппонентов перед тем, как Рамос зацепил 30-миллионого новичка "Ланса" на линии штрафной. Фюльжени редкой возможностью воспользовался на полную, пробив в угол Дмитровича, не сумевшего внятно подставить руку. До перерыва Ламела нашёл на дальней штанге того же Окампоса, но на этот раз Самба выручил, приняв на себя удар вплотную.

После перерыва мы отрезками могли видеть настоящий "Ланс". Парни Франка Эса побороли страх и стали дерзить обладателям Лиги Европы. В первые 15 минут инициатива полностью перешла в руки гостей – 0:5 по ударам и 40-60 по владению. Мендилибару не понравилось увиденное, и он тоже пошёл на риск, наклонив крен в сторону атаки. Здорово освежил игру Лукебакио, сходу создав пару полумоментов для себя.

Но в концовке вырывать победу могли только гости. Гилавоги, который ещё в прошлом сезоне выступал в Лиге 2, мог дебютировать победным голом, но его удар головой под перекладину Дмитрович взял. Как и выстрел Сотока с ближней штанги после убийственного корнера. 1:1. Вся борьба впереди.

Севилья: Дмитрович – Санчес (Навас, 80), Гудель, Рамос, Педроса – Фернандо, Соу (Сумаре, 63) – Ламела (Лукебакио, 63), Ракитич (Сусо, 74), Окампос – Эн-Несири (Мариано Диас, 80)

Ланс: Самба – Гради, Данзо, Медина – Франковски, Абдул-Самед, Менди (Диуф, 71), Мачадо (Айдара, 85) – Фюльжени (Томассон, 76), Сотока – Ваи (Гилавоги, 71)

Предупреждения: Гудель 37, Рамос 70, Окампос 73 – Медина 14, Сотока 17, Самба 18, Фюльжени 30