ЛЧ. Реал Сосьедад - Интер 1:1. Ничья вместо 4:0

Лига Чемпионов. Группа D. Первый тур

Сан-Себастьян. "Реале Арена"

"Реал Сосьедад" - "Интер" 1:1

Голы: Мендес 4 - Лаутаро Мартинес 87

"Реал Сосьедад": Ремиро, Траоре, Субелдия, Ле Норман, Тирни (Муньос 62), Субименди, Мендес (Пачеко 85), Мерино, Барренечеа (Чо 62), Оярсабаль (Садик 72), Кубо (Одриосола 72)

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай (Ачерби 76), А. Бастони (Димарко 55), Думфриз, Асллани (Фраттези 55), Барелла, Мхитарян (Алексис Санчес 69), Аугусто, Арнаутович (Тюрам 55), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Мерино 70, Траоре 89, Субелдия 90+3 - Асллани 13, Мхитарян 61, Павар 72

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Впервые в истории "Интер" победил "Милан" пять раз в одном году. Впрочем, уже в четырех из пяти случаев в следующем же матче после победы в дерби он не побеждал. Излишняя усталость, излишняя эйфория? Первое сегодня точно не должно быть оправданием, поскольку "Реал Сосьедад" в этот уикэнд играл в гостях с мадридским "Реалом", то есть также сильно устал. Ну а второе - никогда не оправдание.

Пожалуй, частично объяснить можно травмой последнего опорника Хакана Чалханоглу. Его дублеру Кристьяну Асллани 21 год, и он в нынешнем сезоне в стартовом составе еще не выходил. Не выходили и Карлос Аугусто, Арнаутович, Павар. Де Фрай выходил, но не в дерби. Четверо последних сегодня вышли в рамках ротации. Симоне Индзаги недооценил соперника? Но ведь и это его проблемы, не оправдание.

Действующий финалист Лиги Чемпионов 85 минут играл просто позорно и заслужил проиграть примерно с тем же счетом, с каким выиграл дерби в субботу. 1:5, 0:4. Его соперник, вернувшийся в турнир после десяти лет отсутствия, еще перед матчем говорил о поворотном моменте в истории клуба, об особых ощущениях. И на бешеном энтузиазме и идеальной организованности выносил фаворита.

Статистика на 85-ой минуте красноречива. 14:1 по ударам по воротам, 122:67 - по передачам в атакующей трети поля. По владению мячом "Интер" был лучше, но лишь бесполезно перекатывал мяч в обороне. Теряя его в опасных зонах. Так он и пропустил. Бастони, о замене которого из-за усталости говорили перед матчем, подарил, Мендес отправил в угол. Зоммер даже не стал прыгать.

Еще до гола Барренечеа попал в каркас ворот, хотя и с непростого угла. Далее Ле Норман замыкал головой в падении из вратарской и умудрился не попасть. Зоммер отбивал удар Кубо и штрафной Мендеса. И невероятным образом - удар Оярсабаля в упор. Мерино замкнул угловой головой в перекладину.

В середине второго тайма Майкл Оливер удалил Бареллу, но пошел смотреть видео и понял, что тот не бил ногой соперника, а пытался высвободить ее. Вскоре хозяева выпустили защитника Одриосолу вместо вингера Кубо и начали отходить назад. За что и поплатились. Хаос в штрафной, мяч выбит, но Фраттези возвращает его вразрез, и капитан Лаутаро Мартинес сравнивает счет.

Лишь после этого "Интер" преобразился, начал давить, вызывая панику у соперника. За оставшиеся минут десять вместе с добавленным временем отдал сорок передач в атакующей трети поля. Но хотя бы поражения "Сосьедад" сумел избежать.

"Интер" не побеждает в Испании в 12-ый раз из 14-ти попыток, вынужден забыть о дерби и о многом спросить себя. Но нынешний результат ему в плюс. Особенно после такого выступления. А "Сосьедад" жаль. Как и в Мадриде в воскресенье (тогда он также открыл счет, но проиграл), ему не хватило сил после такой интенсивной игры, не хватило опыта, циничности и реализации.