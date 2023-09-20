ЛЧ. Арсенал – ПСВ 4:0. В одни ворота

Лига чемпионов

Группа B, первый тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

В прошлом году эти команды встречались на групповом этапе Лиги Европы. В этом году – в Лиге чемпионов. То ли класс команд так повысился, то ли уровень ЛЧ упал – вопрос открытый (хотя скорее первый вариант). Однако то, что “Арсенал” громко вернулся в самый престижный евротурнир после семи лет паузы – это факт.

Пусть счет не вводит в заблуждение по поводу возможностей ПСВ. Эйндохвенцы очень неплохо стартовали. В общем, ожидалось, что обе команды будут много атаковать, ведь сидеть в обороне под давлением соперника они не привыкли. ПСВ даже шел на “канониров” высоким прессингом, однако те неплохо из него выходили. В том числе и через Зинченко. Украинец, кстати, играл против своей бывшей команды.

Но все же индивидуальности сказали свое слово. На восьмой минуте Сака и Эдегор оформили гол-возвращение лондонцев. Норвежец мощно выстрелил по воротам соперников – голкипер потащил, но англичанин первым был на добивании. Нет у ПСВ Миколенко, чтобы закрыть Букайо.

13 минута могла стать действительно несчастливой для хозяев. Мяч попал в руку Зинченко в штрафной, арбитры пошли смотреть VAR. После пересмотра Александр очень эмоционально принял решение судей: пенальти не будет.

ПСВ пытался, но этого не хватало. “Арсенал” был поразительным – особенно во время контратак. Одну из таких разогнал Жезус: Сака прострелил, Троссард забил. В третьем подряд матче отличился бельгийский вингер.

"Канониры" не останавливались. Был момент у Жезуса – Бенитес парировал. После углового центрбэк Габриэл едва не сделал счет разгромным. Однако на 38-й минуте Жезус все-таки довел свои старания до гола. Его ассистенту – Троссарду – дали много времени для принятия решения. Он увидел бразильского форварда в штрафной и прострелил на него. Дальше – дело техники.

Во втором тайме ПСВ не опускал руки, а особенно сразу после перерыва много атаковал. И это несмотря на то, что у них действительно ничего не получалось впереди. Организованно защищались "канониры" и смогли впервые в этом сезоне не пропустить на "Эмирейтс". Более того, во втором тайме еще и забили. Эдегор снова продемонстрировал силу своего удара и прошил Бенитеса. Это была точка.

“Арсенал” ожидаемо лидирует в группе. В параллельном матче "Севилья" сыграла дома вничью с дебютантом ЛЧ "Лансом" (1:1). Будем откровенны, "канонирам" повезло с жеребьевкой – они попали в квартет уровня Лиги Европы.

"Арсенал" – ПСВ 4:0

Голы: Сака 8, Троссард 20, Жезус 38, Эдегор 70

"Арсенал": Рая – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Томиясу 58) – Эдегор, Райс (Жоржиньо 76), Хаверц – Сака (Вийера 69), Жезус (Смит-Роу 69), Троссард (Нелсон 58)

ПСВ: Бенитес – Тезе, Белла-Кочап (Рамалью 76), Боскальи, Дест – Схаутен, Верман – Салибари (М. Тильман 66) – Бакайоко (Лосано 66), Люк де Йонг (Пепи 90), Ланг (Вертессен 77)

Предупреждения: Уайт 43 – Боскальи 48