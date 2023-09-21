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Результат не по игре. Реал Сосьедад – Интер 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Реал Ссоьедад - Интер ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.09.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Результат не по игре. Реал Сосьедад – Интер 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Интер" только в конце матча опомнился и начал действительно играть в футбол. Этого хватило для ничьей, хотя из характера игры явно вытекала победа "Реал Сосьедада". Видимо, испанцам не хватило опыта и хладнокровия, чтобы получить логический результат.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

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Лига Чемпионов. Группа D. Первый тур
Сан-Себастьян. "Реале Арена"

"Реал Сосьедад" - "Интер" 1:1
Голы: Мендес 4 - Лаутаро Мартинес 87

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Интер (Милан)
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