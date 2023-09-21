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Результат не по игре. Реал Сосьедад – Интер 1:1. Видео голов и обзор матча
Реал Ссоьедад - Интер ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.09.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" только в конце матча опомнился и начал действительно играть в футбол. Этого хватило для ничьей, хотя из характера игры явно вытекала победа "Реал Сосьедада". Видимо, испанцам не хватило опыта и хладнокровия, чтобы получить логический результат.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
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Лига Чемпионов. Группа D. Первый тур
Сан-Себастьян. "Реале Арена"
"Реал Сосьедад" - "Интер" 1:1
Голы: Мендес 4 - Лаутаро Мартинес 87
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