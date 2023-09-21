Гент извинился и подкорректировал информацию о Заре

"Гент" подкорректировал информацию о "Заре" как сопернике бельгийской команды в Лиге конференций.

Изначально бельгийский клуб в "визитке" луганчан на своем официальном сайте подавал такую информацию.

"Около половины жителей — этнические россияне, более 80% населения говорит на русском как на родном языке. И город, и клуб очень российско-ориентированные. Это было видно по тому, что на логотипе клуба очень долгое время использовалось русское написание "Заря" (а не украинское "Зоря"), что было скорректировано лишь недавно", - говорилось в презентации клуба.

Впрочем, после обращения украинских журналистов клуб подкорректировал информацию.

Клуб сообщил, что они пообщался с пресс-атташе "Зари" и поняли, что подали ошибочную информацию. Также "Гент" извинился за возможное оскорбление, которая могла нанести его публикация.