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Гент извинился и подкорректировал информацию о Заре
Бельгийский клуб ответил на запросы журналистов
kaagent.be
"Гент" подкорректировал информацию о "Заре" как сопернике бельгийской команды в Лиге конференций.
Изначально бельгийский клуб в "визитке" луганчан на своем официальном сайте подавал такую информацию.
"Около половины жителей — этнические россияне, более 80% населения говорит на русском как на родном языке. И город, и клуб очень российско-ориентированные. Это было видно по тому, что на логотипе клуба очень долгое время использовалось русское написание "Заря" (а не украинское "Зоря"), что было скорректировано лишь недавно", - говорилось в презентации клуба.
Впрочем, после обращения украинских журналистов клуб подкорректировал информацию.
Клуб сообщил, что они пообщался с пресс-атташе "Зари" и поняли, что подали ошибочную информацию. Также "Гент" извинился за возможное оскорбление, которая могла нанести его публикация.
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