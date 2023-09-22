Лига Чемпионов
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Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3
Без людей UA-Футбол в Гамбурге не обошлось
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Шахтер" провел свой первый матч в нынешней Лиге чемпионов. Особенностью стало то, что "горняки" переехали на другой стадион – из Польши в Германию. Арена в Гамбурге тепло встретила ситуативных хозяев, а вот соперник пиетета не проявил. Уверенная победа "Порту".
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Все эти события, антураж, краски своими глазами видела корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Она и делится с читателями своими фотоработами.
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