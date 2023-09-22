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Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3

Лига Чемпионов
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Без людей UA-Футбол в Гамбурге не обошлось

Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" провел свой первый матч в нынешней Лиге чемпионов. Особенностью стало то, что "горняки" переехали на другой стадион – из Польши в Германию. Арена в Гамбурге тепло встретила ситуативных хозяев, а вот соперник пиетета не проявил. Уверенная победа "Порту".

Все эти события, антураж, краски своими глазами видела корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Она и делится с читателями своими фотоработами.

Фотогалерея

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ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 5Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 6Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 7Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 8Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 9Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 10Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 1Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 2Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 3Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 4Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 5Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 6Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 7Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 8Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 9Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 10Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 1Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 2Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 3Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 4Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 5Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 6Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 7Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 8Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 9Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 10Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 1Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 2Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 3Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 4Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 5Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 6Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 7Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 8Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 9Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 10Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 11Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 12Новая локация пока несчастлива. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Порту 1:3 - фото 13
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В статье: Шахтер (Донецк) фото
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