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Среди топ-клубов ПСЖ заработает больше всех на групповом этапе Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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 ПСЖ заработает 75 млн евро

Среди топ-клубов ПСЖ заработает больше всех на групповом этапе Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images

UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ", вероятнее всего, заработает 75 млн евро (без учета призовых) по итогам группового этапа, что на 8,5 млн больше, чем у "Баварии", которая занимает второе место (66,5 млн евро), - об этом сообщает The Telegraph.

На 3-м месте по ожидаемому фиксированному доходу "Ман Сити" (64,5 млн), затем идут "Барселона" (63,1 млн) и "Реал" (62,7 млн). По прогнозам бухгалтера и аналитика по спортивным финансам Криса Ветерспуна, "ПСЖ" заработает больше всех во многом благодаря доле в "маркетинговом пуле".

В рамках маркетингового пула деньги распределяются в соответствии с удельным весом каждого телерынка, представленного участниками Лиги чемпионов, а затем делятся между клубами, представляющими эту ассоциацию

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В статье: Пари Сен-Жермен
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Источник:
telegraph

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