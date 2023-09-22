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Среди топ-клубов ПСЖ заработает больше всех на групповом этапе Лиги чемпионов
ПСЖ заработает 75 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images
"ПСЖ", вероятнее всего, заработает 75 млн евро (без учета призовых) по итогам группового этапа, что на 8,5 млн больше, чем у "Баварии", которая занимает второе место (66,5 млн евро), - об этом сообщает The Telegraph.
На 3-м месте по ожидаемому фиксированному доходу "Ман Сити" (64,5 млн), затем идут "Барселона" (63,1 млн) и "Реал" (62,7 млн). По прогнозам бухгалтера и аналитика по спортивным финансам Криса Ветерспуна, "ПСЖ" заработает больше всех во многом благодаря доле в "маркетинговом пуле".
В рамках маркетингового пула деньги распределяются в соответствии с удельным весом каждого телерынка, представленного участниками Лиги чемпионов, а затем делятся между клубами, представляющими эту ассоциацию
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