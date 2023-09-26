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Шахтер объявил о начале продажи билетов на матч с Барселоной

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Реализация тикетов пройдет в два этапа

Шахтер объявил о начале продажи билетов на матч с Барселоной

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Шахтер" начал продажу билетов на домашний матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".

Реализация тикетов будет проходить в 2 этапа:

26 сентября стартует приоритетная продажа билетов для владельцев абонементов ФК "Шахтер", которые могут посетить матчи в Гамбурге, владельцев абонементов ФК "Гамбург" и членов клуба HSV.

27 сентября в 11:00 по киевскому времени начнется свободная продажа билетов (при наличии) для всех желающих. Один болельщик сможет приобрести до 4 билетов.

Отмечается, что с уменьшением количества доступных мест определенной категории цена может расти.

Матч "Шахтер" - "Барселона" состоится 7 ноября в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе". Начало - в 19:45 по киевскому времени (18:45 местное).

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В статье: Барселона Шахтер (Донецк)
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Источник:
shakhtar.com

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