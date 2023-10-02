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Луис Энрике: в Лиге чемпионов нет команд по потенциалу сильнее ПСЖ

Лига Чемпионов
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Тренер верит в успех своей команды

Луис Энрике: в Лиге чемпионов нет команд по потенциалу сильнее ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике высоко оценил шансы своей команды на победу в Лиге чемпионов.

"В Лиге чемпионов многое зависит от того, как ты сыграешь на групповом этапе в сентябре, октябре и ноябре, но потом ты не играешь до марта. И нужно быть на высоте, чтобы пройти групповой этап, а затем в марте снова показать себя очень хорошо в плей-офф.

Здесь есть много факторов и много команд нашего уровня, которые хотят победить. И мы одни из фаворитов - называйте как хотите - в борьбе за трофей, и это наша цель.

Посмотрим, что произойдет. С точки зрения потенциала я не думаю, что есть команда лучше нас. Я думаю, что есть много команд, похожих на нас, и мы должны постараться подойти к турниру с максимальной отдачей, чтобы иметь реальный шанс", - приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

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В статье: Луис Энрике Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
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