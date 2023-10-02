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Шахтер отправился на матч с Антверпеном. Это всего на четыреста километров дальше, чем клуб добирался на домашнюю игру ЛЧ

Лига Чемпионов
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О необычной логистике дончан в этом году

Шахтер отправился на матч с Антверпеном. Это всего на четыреста километров дальше, чем клуб добирался на домашнюю игру ЛЧ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" продолжает выступления в групповом этапе Лиги чемпионов – на этот раз "горняки" отправились на выездной матч против "Антверпена" в одноименный бельгийский город.

Маршрут команды начался в полдень из пригорода Львова в польский Жешув. Оттуда в 17.00 (по местному времени) воздушное судно возьмет курс на бельгийский Брюссель. После чего команда автобусом доберется до Антверпена. В общей сложности дорога продлится ориентировочно девять часов.

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Одновременно с "оранжево-черными" находится наставник Патрик ван Леувен, слухи об отставке которого не подтвердились.

Шахтер отправился на матч с Антверпеном. Это всего на четыреста километров дальше, чем клуб добирался на домашнюю игру ЛЧ - изображение 1

Что касается кадровой ситуации, то в этот раз можно рассчитывать на восстановившихся после повреждений защитников Николая Матвиенко и Дмитрия Чигиринского.

Шахтер отправился на матч с Антверпеном. Это всего на четыреста километров дальше, чем клуб добирался на домашнюю игру ЛЧ - изображение 2

Шахтер отправился на матч с Антверпеном. Это всего на четыреста километров дальше, чем клуб добирался на домашнюю игру ЛЧ - изображение 3

Вместе с "Шахтером" на матч отправилась и корреспондентка UA-Футбол, авторка этих строк Алина Ерофеева. И она сразу обратила внимание на необычную логистику клуба. Две недели назад "Шахтер" играл домашний матч Лиги чемпионов, который проходил в Гамбурге. Приблизительно в тысяче двухстах километрах от границ Украины. Сейчас же буде выездной матч в Антверпене – приблизительно в тысяче шестистах километрах от границ Украины. То есть, разница приблизительно в четыреста километров. И это "дома" и в "гостях".

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Шахтер отправился на матч с Антверпеном. Это всего на четыреста километров дальше, чем клуб добирался на домашнюю игру ЛЧ - изображение 4

Шахтер отправился на матч с Антверпеном. Это всего на четыреста километров дальше, чем клуб добирался на домашнюю игру ЛЧ - изображение 5

Матч Лиги чемпионов "Антверпен" – "Шахтер" состоится в среду, 4-го октября, на стадионе "Босейлстадион". Начало – в 18:45 (19:45 по Киеву).

Напомним, что после поражения "Шахтер" занимает 3-е место (0) в группе Н, "Порту" идет вторым (3), возглавляет квартет "Барселона" (3), "Антверпен" – последний (0).

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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