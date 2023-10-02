Вацко: Цены на билеты на матчи ЛЧ в Германии Шахтер выставляет на уровне Баварии

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о маркетинговой стратегии " Шахтера " по организации домашних матчей Лиги чемпионов, которые горняки проводят в Гамбурге.

"На домашний матч против "Барселоны" "Шахтер" распродал билеты за 1,5 часа с момента их выхода в продажу.

38 тысяч билетов на домашние матчи в Гамбурге были распроданы пакетами на все три домашних матча. 20 тысяч из них – еще до жеребьевки, когда люди еще не знали, с какими соперниками сыграет "Шахтер".

Из того, что мне рассказывали, цены на билеты на матчи Лиги чемпионов в Германии "Шахтер" выставляет на уровне "Баварии", - сказал Вацко.