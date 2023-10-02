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Вацко: Цены на билеты на матчи ЛЧ в Германии Шахтер выставляет на уровне Баварии
А на матч с Барселоной Шахтер распродал Билеты за 1,5 часа
WITTERS
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о маркетинговой стратегии "
"На домашний матч против "Барселоны" "Шахтер" распродал билеты за 1,5 часа с момента их выхода в продажу.
38 тысяч билетов на домашние матчи в Гамбурге были распроданы пакетами на все три домашних матча. 20 тысяч из них – еще до жеребьевки, когда люди еще не знали, с какими соперниками сыграет "Шахтер".
Из того, что мне рассказывали, цены на билеты на матчи Лиги чемпионов в Германии "Шахтер" выставляет на уровне "Баварии", - сказал Вацко.
Напомним, что "Шахтер" в свое группе ЛЧ играет с "Барселоной", "Порту" и "Антверпеном".
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