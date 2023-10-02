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Сикан, Келси, Судаков, Бондаренко, Назарина – Шахтер опубликовал заявку на матчи Лиги чемпионов
Стандартный состав
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Шахтер" показал заявку на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Антверпеном". Матч пройдет 4-го октября, в 19:45.
Полная заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Рудько, Пузанков, Ризник, Твардовский.
Защитники: Гочолешвили, Азаров, Чигринский, Матвиенко, Мироши, Конопля, Козик, Ракицкий.
Полузащитники: Кастилло, Степаненко, Эгиналду, Крыськов, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Невертон, Кащук.
Нападающие: Сикан, Вьюнник, Келси.
⚒ Список гравців, які полетіли до Бельгії на матч з «Антверпеном».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 2, 2023
???? Ліга чемпіонів ???? 4 жовтня ⏰ 19:45 (18:45 CET)#Shakhtar #UCL #АнтверпенШахтар pic.twitter.com/UA5cAfAKjX
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