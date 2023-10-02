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Сикан, Келси, Судаков, Бондаренко, Назарина – Шахтер опубликовал заявку на матчи Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Стандартный состав

Сикан, Келси, Судаков, Бондаренко, Назарина – Шахтер опубликовал заявку на матчи Лиги чемпионов

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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"Шахтер" показал заявку на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Антверпеном". Матч пройдет 4-го октября, в 19:45.

Полная заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Рудько, Пузанков, Ризник, Твардовский.

Защитники: Гочолешвили, Азаров, Чигринский, Матвиенко, Мироши, Конопля, Козик, Ракицкий.

Полузащитники: Кастилло, Степаненко, Эгиналду, Крыськов, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Невертон, Кащук.

Нападающие: Сикан, Вьюнник, Келси.

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