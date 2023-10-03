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Унион Берлин - Брага: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Унион Берлин – Брага, Лига чемпионов, 3 октября 2023

Унион Берлин - Брага: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Унион" впервые сыграет домашний матч в Лиге чемпионов и против "Браги" рассчитывает на свою первую победу.

Смотрите матч второго тура Лиги чемпионов, группа С, “Унион” Брага – “Брага” во вторник, 3 октября на телеканале Megogo Футбол 1.

Начало матча – 19:45 по киевскому времени.

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Трансляція матчу Уніон - Брага
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Унион Берлин - Брага на UA-Футбол>>.

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