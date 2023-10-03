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Унион Берлин - Брага: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Унион Берлин – Брага, Лига чемпионов, 3 октября 2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Унион" впервые сыграет домашний матч в Лиге чемпионов и против "Браги" рассчитывает на свою первую победу.
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Смотрите матч второго тура Лиги чемпионов, группа С, “Унион” Брага – “Брага” во вторник, 3 октября на телеканале Megogo Футбол 1.
Начало матча – 19:45 по киевскому времени.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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