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Интер - Бенфика: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Где покажут в прямом эфире матч Интер – Бенфика, Лига чемпионов, 3 октября 2023

Интер - Бенфика: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Миланский "Интер" и "Бенфика" претендовали на Анатолия Трубина летом, но украинский кипер в конце концов оказался в Лиссабоне. Экс-вратарь "Шахтера" сможет показать "Интеру" во вторник что он потерял.

Смотрите матч второго тура Лиги чемпионов, группа D, “Интер" – “Бенфика” во вторник, 3 октября на телеканале Megogo Футбол 2.

Начало матча – 22:00 по киевскому времени.

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Трансляція матчу Інтер - Бенфіка
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Унион Берлин - Брага на UA-Футбол>>.

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