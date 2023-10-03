Интер - Бенфика: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Миланский "Интер" и "Бенфика" претендовали на Анатолия Трубина летом, но украинский кипер в конце концов оказался в Лиссабоне. Экс-вратарь "Шахтера" сможет показать "Интеру" во вторник что он потерял.

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Смотрите матч второго тура Лиги чемпионов, группа D, “Интер" – “Бенфика” во вторник, 3 октября на телеканале Megogo Футбол 2.

Начало матча – 22:00 по киевскому времени.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Інтер - Бенфіка Смотреть трансляцию