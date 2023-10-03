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Интер - Бенфика: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Интер – Бенфика, Лига чемпионов, 3 октября 2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" и "Бенфика" претендовали на Анатолия Трубина летом, но украинский кипер в конце концов оказался в Лиссабоне. Экс-вратарь "Шахтера" сможет показать "Интеру" во вторник что он потерял.
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Смотрите матч второго тура Лиги чемпионов, группа D, “Интер" – “Бенфика” во вторник, 3 октября на телеканале Megogo Футбол 2.
Начало матча – 22:00 по киевскому времени.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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