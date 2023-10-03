Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
"Наполи" - "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.10.2023 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: VI Images
"Наполи" примет "Реал" - и это матч за первое место в группе С, ведь в первом туре итальянцы и испанцы синхронно победили.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Обе команды пребывают в отличной форме. У "Партенопеи" две победы подряд с суммарным счетом 8:1 в Серии А; "Реал" же на выходных показал класс, буквально растоптав главную сенсацию Ла Лиги "Жирону" на ее же поле - 3:0.
У тех и других кадровые проблемы в центре защиты, где травмированы Ррахмани, Жуан Жезус, Алаба и Милитао. Также их объединяет большое количество талантливой молодежи, как Винисиус или Кварацхелия. А вот в остальном команды разные.
Что победит - кураж "Наполи" или класс "Реала" - узнаем 3 октября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Шахтер остается на первом месте, Динамо приблизилось, Днепр-1 уже седьмой. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Бражко подписал новый долгосрочный контракт с Динамо
- УЕФА обсуждает новый формат еврокубков с тремя дивизионами - Суперлигой, Лигой Европы и Лигой претендентов
- Шахтер отправился на матч с Антверпеном. Это всего на четыреста километров дальше, чем клуб добирался на домашнюю игру ЛЧ
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Стало известно, когда Лионель Месси сможет вернуться на поле
Новости по теме
- 02:01 Прогнозы на футбол Наполи - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 3.10.2023
- 00:56 Прогнозы на футбол Унион Берлин - Брага. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 03.10.2023
- 16:38 Зарубежные Испытания для ПСЖ и Реала, ожидания от Малиновского. Какой футбол смотреть на выходных