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Наполи - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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"Наполи" - "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.10.2023 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Наполи - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: VI Images

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"Наполи" примет "Реал" - и это матч за первое место в группе С, ведь в первом туре итальянцы и испанцы синхронно победили.

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Обе команды пребывают в отличной форме. У "Партенопеи" две победы подряд с суммарным счетом 8:1 в Серии А; "Реал" же на выходных показал класс, буквально растоптав главную сенсацию Ла Лиги "Жирону" на ее же поле - 3:0.

У тех и других кадровые проблемы в центре защиты, где травмированы Ррахмани, Жуан Жезус, Алаба и Милитао. Также их объединяет большое количество талантливой молодежи, как Винисиус или Кварацхелия. А вот в остальном команды разные.

Что победит - кураж "Наполи" или класс "Реала" - узнаем 3 октября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.

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В статье: Реал (Мадрид) Наполи смотреть футбол онлайн
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