Наполи - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Наполи" примет "Реал" - и это матч за первое место в группе С, ведь в первом туре итальянцы и испанцы синхронно победили.

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Обе команды пребывают в отличной форме. У "Партенопеи" две победы подряд с суммарным счетом 8:1 в Серии А; "Реал" же на выходных показал класс, буквально растоптав главную сенсацию Ла Лиги "Жирону" на ее же поле - 3:0.

У тех и других кадровые проблемы в центре защиты, где травмированы Ррахмани, Жуан Жезус, Алаба и Милитао. Также их объединяет большое количество талантливой молодежи, как Винисиус или Кварацхелия. А вот в остальном команды разные.

Что победит - кураж "Наполи" или класс "Реала" - узнаем 3 октября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги чемпіонів Наполі - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

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