Ланс - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Ланс" возвращается к домашним матчам Лиги чемпионов после 25-ти летнего перерыва. Трепетный момент для французской команды. У "Арсенала" такого нет, но есть амбиции выйти из группы. А для этого нужно побеждать. Сыграет ли наш Зинченко?

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Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3-го октября, в 22:00. Онлайн прямая видео трансляция матча состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.

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