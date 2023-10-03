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Ланс - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Ланс - Арсенал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.10.2023 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол "

Ланс - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ланс" возвращается к домашним матчам Лиги чемпионов после 25-ти летнего перерыва. Трепетный момент для французской команды. У "Арсенала" такого нет, но есть амбиции выйти из группы. А для этого нужно побеждать. Сыграет ли наш Зинченко?

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Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3-го октября, в 22:00. Онлайн прямая видео трансляция матча состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.

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